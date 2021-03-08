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大樹槍擊案兇嫌落網 死者家屬聚集分局外促警嚴辦

中央社 / 高雄8日電

高雄大樹區方姓男子昨與簡姓前妻口角，疑遷怒劉姓、吳姓友人開槍射死兩人。他今天上午落網後被帶回仁武警分局偵訊。死者家屬下午在分局外要求嚴辦，被ㄩㄢ警帶進安撫。

這起槍擊案發生後，劉、吳兩名死者家屬凌晨聚集在高雄市政府警察局仁武分局九曲派出所外，群情激憤要求警方趕快逮捕方男，以免他畏罪輕生。方男上午在大寮區台29線與台88橋下休息時落網，警方並在他的車內找出一條童軍繩和作案槍枝

吳男家屬得知方嫌被帶回分局後，下午2時多，又有6、7人再度聚集在分局對面的仁武國小仁行外，大罵兇嫌冷血開槍要人命，引起附近民眾注意。仁武警方趕緊將家屬帶進分局安撫。家屬下午將於案發地點招魂，全案警方訊後預計最快傍晚移送橋頭地檢署偵辦。

64歲方男昨天下午和59歲簡女在九曲堂車站旁談判，兩人為爭房產和感情問題起口角，方男憤而意圖攻擊對方。一旁劉、吳兩男聞聲上前勸架，卻反遭正在氣頭上的方男攻擊。方男先跟吳男扭打，隨後掏槍朝吳男開5槍，並轉向朝劉男連開3槍，造成兩人身亡。

警察 槍枝

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