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桃園男向醉漢討酒喝被攻擊 走1公里倒臥血泊亡
桃園市46歲林姓男子本月4日深夜在觀音區中山路的一間檳榔攤前，向路人乞討酒喝，不料李姓男子不滿被林男騷擾，持酒瓶攻擊林男，造成林左手臂割傷流血、走路近1公里後失血過多倒地，經路人送醫後仍告不治，警方今天下午表示，警方調閱監視器查出李男涉嫌重大，循線逮捕李男到案，依殺人罪嫌移送桃園地檢署收押偵辦。
大園警方表示，林男4日深夜向經過路人乞討酒喝，碰到李男（37 歲）喝酒之後經過，李不滿被林男騷擾，持酒瓶攻擊林男，造成林的左手臂內側遭破酒瓶割傷流血，林走路近1公里後倒在血泊中，林失血過多延醫不治，警方根據林的行跡查訪，查出李男涉案。
警方循線在觀音李男住處逮捕到案，李男在警訊中對用刺擊林男失血過多死亡犯行，說詞一再避重就輕否認，警方表示，警訊後將李男依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後將李男收押偵辦。
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