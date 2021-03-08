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首爾酒駕撞死台女起訴求處6年徒刑 家屬質疑太輕

中央社 / 嘉義市8日電

衛福部嘉義醫院醫師曾慶暉（右起）與女兒曾以琳感情甚篤。圖／曾慶暉提供
衛福部嘉義醫院醫師曾慶暉（右起）與女兒曾以琳感情甚篤。圖／曾慶暉提供
在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳去年在首爾街頭遭酒駕撞死，檢方今天對酒駕肇事者求處6年徒刑。曾以琳父親曾慶暉表示，內心憤慨且十分不滿意，女兒生命就只值6年徒刑。

28歲的曾以琳是衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒，去年11月在韓國遭酒駕車輛撞死，首爾中央地方法院今天開庭，檢方要求對52歲肇事者處以6年有期徒刑，相較一般韓國酒駕案件算重懲，一審將於4月14日開庭宣判。

曾慶暉今天接受中央社記者訪問表示，內心還是非常地憤慨，對這個結果十分不滿意，女兒28歲青春年華就這樣結束了，一條生命卻只值6年徒刑。

曾慶暉指出，據委託律師轉述，這名酒駕肇事者已是第3次酒駕肇事，前2次都是罰款解決，若是第1次酒駕肇事就能重懲，也許女兒就不會被撞死，因此，拒絕酒駕肇事者的和解要求。

曾慶暉說，昨天與妻子寫了中文、英文各一封信，準備委託律師交給承審法官，希望對酒後駕駛的民眾更嚴厲處罰，不要讓女兒的死白白犧牲，另也籲請韓國當局加重酒駕刑責，這樣每年可以挽救更多韓國人和外國人的生命。

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