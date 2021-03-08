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永裕興18號下午拖進蘇澳港調查 10船員仍下落不明

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳籍漁船「永裕興18號」去年底於太平洋中途島附近海域作業失聯，儘管海上漂流的船體尋獲，但船上包括台籍船長、9名印尼漁工等10人卻下落不明。漂流的船體歷經2個多月拖帶，預計今天下午1點左右將返抵蘇澳港。

海巡署也表示，本案已報請宜蘭地檢署指揮偵辦，刻正進行現場勘驗及鑑識作業，以速釐清事故原因。據了解，海巡署正透過無人機監控拖船進度，檢察官也將指揮海巡署人員登船採證。

蘇澳籍漁船「永裕興18號」是在去年12月底在中途島海域失聯，船體雖已尋獲，但船員至今仍失聯。

海巡署表示，巡護八號、九號接力執行「永裕興18號」失聯漁船搜尋，今戒護返抵蘇澳港。海巡署表示，蘇澳籍「永裕興18號」漁船於去年12月在夏威夷中途島附近海域失聯，國搜中心先行透過外搜救管道，協請美方就近搜尋；漁業署也協調在附近海域作業的我國籍漁船前往協助搜尋。

海巡署提到，為爭取救援時效及調查，海巡署「巡護八號」同步緊急進行油、水、糧食整補作業，今年1月11日國搜中心依美國定翼機拍攝照片比對，不排除船上仍有遇難船員待援，請海巡暑派船前往救援。海巡署接獲命令後，立即派船出航趕往北太海域全力搜尋失聯船員，並進行相關事故調查。

「巡護八號」船自1月11日出港，以最大安全航速航行18日3200餘浬後，1月29日上午9時許，在鵝鑾鼻東北3218浬與我國漁船「億榮18號」及永裕興18號會合，31日6時許，趁現場海象好轉之際，「巡護八號」船登檢小組著全套防護，裝備登船，發現「永裕興18號」駕及通訊設備毀損，機艙積水，但未尋獲台籍船長及9名印尼工下落。

海巡署表示，本案已報請宜蘭地檢署指揮偵辦，刻正進行現場勘驗及鑑識作業，以速釐清事故原因。

今天下午拖帶回來的永裕興18號漁船。資料照
今天下午拖帶回來的永裕興18號漁船。資料照
今天下午拖帶回來的永裕興18號漁船。記者戴永華／攝影
今天下午拖帶回來的永裕興18號漁船。記者戴永華／攝影

海巡署 蘇澳

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