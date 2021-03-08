快訊

台帛旅遊泡泡何時成行？ 陳時中：下午初步定案

+7！今一口氣新增七例新冠確診個案 四人搭同一班機

毒犯遇臨檢拔腿狂奔 熱心女騎士載警逮人

中央社 / 台北8日電

北市警方日前在大同區巡邏時，見一輛雙載機車形跡可疑，隨即上前盤查，未料29歲許姓男乘客趁隙拔腿狂奔逃逸，幸有路過熱心女騎士協助載警追緝逮人並查獲毒品，依法送辦。

台北市警察局大同分局今天召開記者會說明，轄下延平派出所警員馬美莊、林哲緯、黎和承5日下午執行巡邏勤務時，於鄭州路和塔城路口看見一輛雙載機車形跡可疑，於是上前盤查，不料後座29歲許姓男乘客竟趁隙拔腿狂奔逃逸。

警員馬美莊和黎和承立即請求線上警力支援，同時緊追許男查緝，一路從盤查地往西追捕至忠孝西路、西寧北路口的玉泉公園內。

其中，警員黎和承在追緝途中，獲得一名熱心女騎士協助搭載追緝犯嫌，最後順利於玉泉公園將許男逮補歸案。

由於許男逃跑過程中，將身上所持毒品沿途丟棄，隨後趕到的警員馬美莊也在另一名目擊男民眾協助下，沿途搜查後於公園幫浦站的屋頂上查獲毛重3.8公克的二級毒品安非他命和1組吸食器。

全案詢後，將許男依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

毒品 北市 警察

延伸閱讀

澎湖204縣道汽機車相撞 司機酒駕女騎士不治

台中賓士男快速超車 閃燈路口撞女騎士釀命危送醫

影／中警臨檢金錢豹等酒店 緝毒犬出動小姐排隊站好

開學前高雄夜店大臨檢 警局長黃明昭率隊

相關新聞

影／分手談不攏？南投男殺死女友 再喝農藥輕生

南投縣埔里鎮第三市場今發生凶殺案，一名黃姓男子疑不滿越南籍阮姓女友提出分手，上午前往阮女經營的越南商店談判，雙方發生口角...

永裕興18號下午拖進蘇澳港調查 10船員仍下落不明

宜蘭蘇澳籍漁船「永裕興18號」去年底於太平洋中途島附近海域作業失聯，儘管海上漂流的船體尋獲，但船上包括台籍船長、9名印尼...

女遭通緝16年不知情 小琉球旅遊栽在離島實名制

屏東一名王姓女子2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，昨天下午前往東港東琉線碼準備搭船到小琉球...

影／好險沒分手...檔車過彎「摔」掉女友！

一對情侶出遊，途中騎士起步時，女友沒抓好，整個人往後重摔，胸椎骨折讓騎士相當自責，影片在網路上瘋傳，網友直說「恐怕摔到分...

警攻地下兵工廠 先護鄰近幼兒園

新北、花蓮警方與刑事局日前聯手查緝兵工廠，地點緊鄰幼兒園，警方擔心危及孩童，疏散又怕打草驚蛇，委屈七十多名師生先集中在大...

5歲女全身傷送醫昏迷 保母與丈夫涉施虐收押

宜蘭五歲蘇姓女童疑遭施虐，六日凌晨口吐白沫，送醫急救，因頭部疑遭重擊，腦壓過大且滲水，全身四肢瘀青，手術後仍在加護病房急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。