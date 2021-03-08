毒犯遇臨檢拔腿狂奔 熱心女騎士載警逮人

台北市警方日前在大同區巡邏時，見一輛雙載機車形跡可疑，隨即上前盤查，未料29歲許姓男乘客趁隙拔腿狂奔逃逸，幸有路過熱心女騎士協助載警追緝逮人並查獲毒品，依法送辦。

台北市警察局大同分局今天召開記者會說明，轄下延平派出所警員馬美莊、林哲緯、黎和承5日下午執行巡邏勤務時，於鄭州路和塔城路口看見一輛雙載機車形跡可疑，於是上前盤查，不料後座29歲許姓男乘客竟趁隙拔腿狂奔逃逸。

警員馬美莊和黎和承立即請求線上警力支援，同時緊追許男查緝，一路從盤查地往西追捕至忠孝西路、西寧北路口的玉泉公園內。

其中，警員黎和承在追緝途中，獲得一名熱心女騎士協助搭載追緝犯嫌，最後順利於玉泉公園將許男逮補歸案。

由於許男逃跑過程中，將身上所持毒品沿途丟棄，隨後趕到的警員馬美莊也在另一名目擊男民眾協助下，沿途搜查後於公園幫浦站的屋頂上查獲毛重3.8公克的二級毒品安非他命和1組吸食器。

全案詢後，將許男依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。