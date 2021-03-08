大樹槍擊命案嫌犯落網搜出凶槍子彈 他一度想畏罪尋短
高雄大樹區方姓離婚夫妻爭吵釀成兩死命案，方姓凶嫌躲藏一整晚，今早在大寮被警方逮捕。專案小組人員抵達現場時，方嫌正躺在大樹下休息，手槍有9顆子彈，所幸當時槍枝放在機車置物箱內，沒有隨身攜帶，員警不費一槍一彈逮到人，不過警方也發現，嫌犯置物箱內放一條童軍繩，研判嫌犯企圖輕生。
方姓嫌犯昨天涉嫌在大樹槍殺2人，行兇後一路往南逃逸，整晚在大樹偏遠區域躲藏，警方組專案小組全力追緝。今天上午9點20分左右，保大黎明中隊人員在台88快速道路下方的大寮堤岸內側草地發現機車蹤跡，立即一擁而上逮人。
方嫌口罩外有血跡，臉部疑似在昨天衝突中受傷。警方調查，當時方嫌人躺在草地上休息，機車放在身旁不遠處，大批員警到場立即將人壓制住，方嫌根本沒有時間反應，隨後在嫌犯車內發現1把非制式槍枝、子彈9顆、彈匣1個，車內還有一綑童軍繩。
今早警方將人帶回仁武分局，針對媒體詢問不發一語，情緒沒有太大起伏。嫌犯透露，他身上帶槍卻沒有勇氣做決定，想拿童軍繩結束生命，還沒有進一步動作就被警察逮捕。
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