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女遭通緝16年不知情 小琉球旅遊栽在離島實名制

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名王姓女子2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，昨天下午前往東港東琉線碼準備搭船到小琉球，卻因海巡人員實施身分查驗時遭逮，當下王女驚訝表示，「不知自己被通緝」，還說，「是被陷害」，安檢人員完成筆錄、偵詢，將她送至屏東地方檢察署歸案。

66歲的王女昨天下午2時許，與親友前往東港東琉線碼頭，在等候搭船到小琉球時，卻因海巡人員實施身分查驗，發現她2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地檢署發布通緝在案。

據了解，王女自2006年遭通緝，在外潛逃16年之久，且追訴期將於2023期滿。被查緝的當下，王女當下驚訝表示，「不知自己被通緝」，還說，「自己是很久以前被陷害」。

對此，現場安檢人員仍告知她遭通緝的消息，並予以逮捕，後續完成筆錄、偵詢，隨後將人犯移送至屏東地檢署歸案。

南部分署第五岸巡隊表示，自今年1月11日起至昨天為止，海巡人員在東琉線碼頭已查獲3名欲搭乘客船前往離島旅遊的通緝犯，以及1名逃逸外籍移工，未來會持續強化各類船舶進出查驗工作，以期有效遏阻不法。

屏東一名王姓女子（66歲），2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，昨天下午前往東港東琉線碼準備搭船到小琉球，卻因海巡人員實施身份查驗時遭逮。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名王姓女子（66歲），2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，昨天下午前往東港東琉線碼準備搭船到小琉球，卻因海巡人員實施身份查驗時遭逮。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名王姓女子（66歲），2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，昨天下午前往東港東琉線碼準備搭船到小琉球，卻因海巡人員實施身份查驗時遭逮。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名王姓女子（66歲），2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，昨天下午前往東港東琉線碼準備搭船到小琉球，卻因海巡人員實施身份查驗時遭逮。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名王姓女子（66歲），2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，昨天下午前往東港東琉線碼準備搭船到小琉球，卻因海巡人員實施身份查驗時遭逮。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名王姓女子（66歲），2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，昨天下午前往東港東琉線碼準備搭船到小琉球，卻因海巡人員實施身份查驗時遭逮。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名王姓女子（66歲），2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，昨天下午前往東港東琉線碼準備搭船到小琉球，卻因海巡人員實施身份查驗時遭逮。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名王姓女子（66歲），2006年因違反毒品危害防制條例，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，昨天下午前往東港東琉線碼準備搭船到小琉球，卻因海巡人員實施身份查驗時遭逮。記者陳弘逸／翻攝

通緝 屏東 小琉球

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