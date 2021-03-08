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大樹槍擊案死者家屬情緒激動 糾眾赴派出所「要人」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄大樹7日傍晚發生槍擊案，方姓男子與簡姓前妻爭執波及勸架友人，方男開槍將劉姓與吳姓2名勸架友人近距離擊斃，行兇後逃逸無蹤。午夜時分，吳姓死者家屬情緒激動，糾眾在派出所咆哮要求警方「給個方向，讓他們自己去找人」，場面一度失控，警方出面維持秩序。

64歲方男與59歲簡姓前妻因房產問題不和，方去九曲堂車站旁一處KTV找前妻，兩人起爭執，60歲吳姓男子與64歲劉姓男子在旁勸架，方男憤而返家持槍返回現場開槍，吳身中3槍、劉中5槍，兩人雙雙不治。警方在現場發現8個彈殼、2顆子彈，至少開10槍，全面緝凶中。

午夜12點左右，死者吳男家屬糾眾聚集派出所前，情緒激動要求警方交出人犯，家屬悲傷咆哮，要求警方給個方向，他們要自己去找人，事情可以好好講，為何要開這麼多槍。

家屬難過說，吳還說要去旅遊，無法接受人就這樣離開，凶手為何下手這麼狠，家人以為人在醫院急救而已，竟然連活命機會都沒有。

午夜12點左右，死者吳男家屬糾眾聚集派出所前，情緒激動要求警方交出人犯。記者徐白櫻／攝影
午夜12點左右，死者吳男家屬糾眾聚集派出所前，情緒激動要求警方交出人犯。記者徐白櫻／攝影

槍擊 KTV

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