大樹槍擊案死者家屬情緒激動 糾眾赴派出所「要人」

高雄大樹7日傍晚發生槍擊案，方姓男子與簡姓前妻爭執波及勸架友人，方男開槍將劉姓與吳姓2名勸架友人近距離擊斃，行兇後逃逸無蹤。午夜時分，吳姓死者家屬情緒激動，糾眾在派出所咆哮要求警方「給個方向，讓他們自己去找人」，場面一度失控，警方出面維持秩序。

64歲方男與59歲簡姓前妻因房產問題不和，方去九曲堂車站旁一處KTV找前妻，兩人起爭執，60歲吳姓男子與64歲劉姓男子在旁勸架，方男憤而返家持槍返回現場開槍，吳身中3槍、劉中5槍，兩人雙雙不治。警方在現場發現8個彈殼、2顆子彈，至少開10槍，全面緝凶中。

午夜12點左右，死者吳男家屬糾眾聚集派出所前，情緒激動要求警方交出人犯，家屬悲傷咆哮，要求警方給個方向，他們要自己去找人，事情可以好好講，為何要開這麼多槍。