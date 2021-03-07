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永裕興18號全員失聯 船體最快8日拖抵蘇澳

中央社 / 宜蘭7日電

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」去年底在中途島海域失聯。圖／漁業署提供
蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」去年底在中途島海域失聯。圖／漁業署提供

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」去年底在中途島海域失聯，漁船雖被尋獲但10名船員下落不明迄今，經過約2個月拖帶後，「永裕興18號」預計最快明天中午過後抵達蘇澳港。

「永裕興18號」去年12月30日在中途島東北方約527浬處失聯，當時沒有發出求救訊號，船東今年1月1日通知蘇澳區漁業電台請求協助，船上共有1名台灣籍船長和9名印尼籍船員失聯。

美方定翼機1月2日發現「永裕興18號」在中途島東北方漂流，友船「億榮18號」於1月19日登上「永」船，10人初步被證實未在船上，至今仍下落不明。

蘇澳區漁會總幹事陳春生今天晚間告訴中央社記者，「永裕興18號」先由友船「億榮18號」拖帶返台，再交棒給「億榮3號」拖至台灣東部海域，目前正由巡護船「宜安6號」接手拖帶任務，預計最快明天中午過後抵達蘇澳港12、13號碼頭

蘇澳 碼頭 印尼

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