與妻爭執竟持槍打死兩和事佬 她嚇壞「不知他有槍」

高雄64歲方姓麵包師傅與簡姓前妻離異多年，但兩人對於房產問題爭執不下，今下午5時許，方男到前妻服務的練歌場理論，雙方起口角後方竟返家持槍，重回現場後對著劉姓、吳姓兩名和事佬開槍，劉、吳兩人送醫不治，簡女被前夫突如其來行為嚇傻，製作筆錄時不時顫抖「根本不知道他有槍！」

警方調查，方男與59歲簡女遇有1男3女，方有賭博、家暴前科，兩人結褵多年，卻因坊有家暴、賭博行為，在92年離婚，但兩人仍同住，直到去年不堪男方長期家暴，簡女才聲請保護令並搬離住家。

兩人分居後因房屋產權等問題仍有爭執，今天下午方男到大樹區復興街土地公廟旁的練歌場，與前妻爆發口角衝突，方氣不過騎車返家拿槍，回來見劉姓、吳姓男子上前勸架，就直往兩人臉部開槍，劉身中5槍、吳中3槍，兩人送醫急救後不治，簡女則幸運躲過一劫。