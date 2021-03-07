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高雄男廟前槍殺前妻友人 狂轟10多槍原因曝光

與妻爭執竟持槍打死兩和事佬 她嚇壞「不知他有槍」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄64歲方姓麵包師傅與簡姓前妻離異多年，但兩人對於房產問題爭執不下，今下午5時許，方男到前妻服務的練歌場理論，雙方起口角後方竟返家持槍，重回現場後對著劉姓、吳姓兩名和事佬開槍，劉、吳兩人送醫不治，簡女被前夫突如其來行為嚇傻，製作筆錄時不時顫抖「根本不知道他有槍！」

警方調查，方男與59歲簡女遇有1男3女，方有賭博家暴前科，兩人結褵多年，卻因坊有家暴、賭博行為，在92年離婚，但兩人仍同住，直到去年不堪男方長期家暴，簡女才聲請保護令並搬離住家。

兩人分居後因房屋產權等問題仍有爭執，今天下午方男到大樹區復興街土地公廟旁的練歌場，與前妻爆發口角衝突，方氣不過騎車返家拿槍，回來見劉姓、吳姓男子上前勸架，就直往兩人臉部開槍，劉身中5槍、吳中3槍，兩人送醫急救後不治，簡女則幸運躲過一劫。

警詢時，簡女對於前夫有槍渾然不知「根本不知道他有槍！」警方事後在案發現場找到9枚彈殼，目前持續擴大搜索，緝捕方男歸案。

方嫌在大樹區復興街一處練歌場連開數槍，彈殼散落一地，鑑識人員地毯式搜索搜尋遺留彈殼。記者張議晨／攝影
方嫌在大樹區復興街一處練歌場連開數槍，彈殼散落一地，鑑識人員地毯式搜索搜尋遺留彈殼。記者張議晨／攝影
警方在現場找到疑方嫌遺留下的彈夾。記者張議晨／攝影
警方在現場找到疑方嫌遺留下的彈夾。記者張議晨／攝影

家暴 賭博

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