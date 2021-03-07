聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／麵包師傅曾對前妻家暴又有房產糾紛 吵架衝動開槍釀禍
高雄64歲方姓麵包師傅與前妻離異多年，為房屋產權問題仍有糾葛，方男今天傍晚到住家附近土地公廟前與前妻理論，兩人大吵一架後，方男返家拿槍折回現場，劉男、吳男幫忙勸架，遭方男連開多槍，送醫搶救雙雙不治。簡婦趁亂逃走，躲過一劫。
警方調查，方姓麵包師傅與小5歲簡姓前妻離異十多年，為房屋產權問題爭執不下，方男知道前妻在哪活動，今天傍晚到大樹區復興街上醮伯公祠前找前妻理論，吵得不可開交。
方男氣不過，騎機車折返回家拿槍，再度到場時，先是辱罵前妻，一旁劉男、吳男上前勸和，方男情緒更加氣憤，朝兩人連開10多槍，兩人應聲倒地，簡婦趁亂逃開，方男行凶後騎機車離開現場。
據了解，方男有賭博、家暴前科，平時烘焙為業。女方聲請家暴報護令，期限到今年6月，目前還在保護令有效期間。
兩名受槍傷男子分送國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院搶救，劉男身中5槍，當場血流如注，吳男的左臉、右胸等處中彈，至少身中3槍，兩人送醫後搶救不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言