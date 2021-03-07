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高雄男廟前槍殺前妻友人 狂轟10多槍原因曝光

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影／麵包師傅曾對前妻家暴又有房產糾紛 吵架衝動開槍釀禍

聯合報 / 記者徐白櫻張議晨徐如宜王慧瑛／高雄即時報導

高雄64歲方姓麵包師傅與前妻離異多年，為房屋產權問題仍有糾葛，方男今天傍晚到住家附近土地公廟前與前妻理論，兩人大吵一架後，方男返家拿槍折回現場，劉男、吳男幫忙勸架，遭方男連開多槍，送醫搶救雙雙不治。簡婦趁亂逃走，躲過一劫。

警方調查，方姓麵包師傅與小5歲簡姓前妻離異十多年，為房屋產權問題爭執不下，方男知道前妻在哪活動，今天傍晚到大樹區復興街上醮伯公祠前找前妻理論，吵得不可開交。

方男氣不過，騎機車折返回家拿槍，再度到場時，先是辱罵前妻，一旁劉男、吳男上前勸和，方男情緒更加氣憤，朝兩人連開10多槍，兩人應聲倒地，簡婦趁亂逃開，方男行凶後騎機車離開現場。

據了解，方男有賭博家暴前科，平時烘焙為業。女方聲請家暴報護令，期限到今年6月，目前還在保護令有效期間。

兩名受槍傷男子分送國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院搶救，劉男身中5槍，當場血流如注，吳男的左臉、右胸等處中彈，至少身中3槍，兩人送醫後搶救不治。

高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，方姓麵包師傅持槍殺害2名勸架男子，2男送醫不治，警方封鎖現場採證中。記者張議晨／攝影
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，方姓麵包師傅持槍殺害2名勸架男子，2男送醫不治，警方封鎖現場採證中。記者張議晨／攝影
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，方姓麵包師傅持槍殺害2名勸架男子，2男送醫不治，警方封鎖現場採證中。記者張議晨／攝影
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，方姓麵包師傅持槍殺害2名勸架男子，2男送醫不治，警方封鎖現場採證中。記者張議晨／攝影
前夫持槍殺人，簡婦趁亂逃過一劫，女方有申請報護令，期限到今年6月，目前還在保護令有效期間。記者徐白櫻／翻攝
前夫持槍殺人，簡婦趁亂逃過一劫，女方有申請報護令，期限到今年6月，目前還在保護令有效期間。記者徐白櫻／翻攝
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，方姓麵包師傅持槍殺害2名勸架男子，2男送醫不治，警方封鎖現場採證中。記者張議晨／攝影
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，方姓麵包師傅持槍殺害2名勸架男子，2男送醫不治，警方封鎖現場採證中。記者張議晨／攝影
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，方姓麵包師傅持槍殺害2名勸架男子，2男送醫不治，警方封鎖現場採證中。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，方姓麵包師傅持槍殺害2名勸架男子，2男送醫不治，警方封鎖現場採證中。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，方姓麵包師傅持槍殺害2名勸架男子，2男送醫不治，警方封鎖現場採證中。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，方姓麵包師傅持槍殺害2名勸架男子，2男送醫不治，警方封鎖現場採證中。記者徐白櫻／攝影

家暴 賭博 國軍

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