影／麵包師傅曾對前妻家暴又有房產糾紛 吵架衝動開槍釀禍

高雄64歲方姓麵包師傅與前妻離異多年，為房屋產權問題仍有糾葛，方男今天傍晚到住家附近土地公廟前與前妻理論，兩人大吵一架後，方男返家拿槍折回現場，劉男、吳男幫忙勸架，遭方男連開多槍，送醫搶救雙雙不治。簡婦趁亂逃走，躲過一劫。

警方調查，方姓麵包師傅與小5歲簡姓前妻離異十多年，為房屋產權問題爭執不下，方男知道前妻在哪活動，今天傍晚到大樹區復興街上醮伯公祠前找前妻理論，吵得不可開交。

方男氣不過，騎機車折返回家拿槍，再度到場時，先是辱罵前妻，一旁劉男、吳男上前勸和，方男情緒更加氣憤，朝兩人連開10多槍，兩人應聲倒地，簡婦趁亂逃開，方男行凶後騎機車離開現場。

據了解，方男有賭博、家暴前科，平時烘焙為業。女方聲請家暴報護令，期限到今年6月，目前還在保護令有效期間。