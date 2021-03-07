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公親變事主！高雄槍擊2勸架男宣告不治 身體槍痕累累

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公親變事主！高雄槍擊2勸架男送醫不治 身體槍痕累累

聯合報 / 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導

高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，疑似因感情糾紛引發殺機，2名勸架男子受槍傷，送醫急救中，警方封鎖現場採證中。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，疑似因感情糾紛引發殺機，2名勸架男子受槍傷，送醫急救中，警方封鎖現場採證中。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹區今天傍晚發生槍擊案，疑似因感情糾紛引發殺機，2名男子勸架反受槍傷，分送國軍高雄總醫院與高雄長庚急救，延至晚間7時許不治。其中一名年約六旬吳姓男子，左臉、右胸各中一槍，生命垂危。

高雄大樹區火車站傍晚5點57分發生一起槍擊案，疑似因感情糾紛引發殺機。開槍的方姓男子與前妻感情不睦，有感情糾葛及金錢糾紛，兩人下午碰面時又起嚴重言語衝突，方男一氣之下，回家拿槍折返前妻處。前妻的劉姓、吳姓男性友人疑上前勸架，方男連開10多槍，劉、吳男接連倒地，送醫前已無生命跡象。

吳性男子身中3槍，分別在左臉、中胸口、左手虎口，晚上7點21分不治。劉男身上則有五處傷口，7時許不治。

當時，兩名受槍傷男子分送國軍高雄總醫院與高雄長庚醫院，劉男血流如注，仍在急救中；吳男的左臉、右胸各中一槍，生命垂危，可惜最後仍回天乏術。

國軍 槍擊

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