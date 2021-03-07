影／廟前行凶勸架者枉死 莽男槍殺前妻2友人

高雄大樹區復興街上醮伯公祠今天傍晚發生槍擊案，方姓男子與前妻感情不睦，兩人今天下午碰面時爆發口角，方男氣憤之下，折返回家取槍，折回現場時，簡婦的劉姓、吳姓男性友人上前勸架，方男連開10多槍，劉、吳遭受槍傷倒地，送醫前已無生命跡象。警方表示，現場已封鎖採證，會在最短時間內追捕開槍者到案。

仁武分局偵查隊副隊長沈世鴻說，事情發生在今天傍晚5點50分左右，開槍的方姓男子與前妻感情不睦，有感情糾葛及金錢糾紛，兩人今天下午碰面時再次發生口角，氣憤之下，折返回家取槍，簡婦的劉姓、吳姓男性友人疑上前勸架，方男連開10多槍，劉、吳遭受槍傷倒地，送醫前已無生命跡象。

兩名受槍傷男子分送國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院搶救，劉男血流如注，仍在急救中；吳男的左臉、右胸各中一槍，生命垂危。

據了解，方男與簡姓前妻常有糾紛，兩人今天傍晚又起衝突後，方男返回家拿槍，折回現場後，罵完前妻後，便對劉男、吳男開槍射擊，行凶後騎乘機車逃逸。