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影／萬華槍響！昔日狠角拒捕開槍 勇敢刑警擒抱制伏

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市板橋警方今天在台北市萬華區追捕陳姓槍砲犯，過程中遭對方開槍逼退，不過員警仍沒放棄，最後不費一槍一彈將人逮捕，人員也平安無恙。

據了解，遭逮的陳男精於改造槍械，有多項槍砲前科，曾在板橋四川路持手榴彈拒捕與警對峙，後來也因槍砲入獄，2012年才出獄。板橋偵查隊王姓小隊長曾逮過陳男，日前接獲情資掌握他又擁槍自重，於是從台北文山區一路跟監到萬華區，見時機成熟才收網逮人。

板橋警方共出動9人圍陳男，逮捕過程中，遭對方近距離持槍射擊，所幸被鎖定的員警見他口袋舉起，察覺異狀閃避，其他人見狀也立刻撲上前制止他開第二槍，最後不費一槍一彈將人逮捕，無人傷亡。

警方隨後從陳男身上搜出一把槍枝和36發子彈，另起出少量安非他命，由於其有朝員警射擊，全案朝殺人未遂、槍砲、毒品妨害公務等罪偵辦中。

警方起出陳男槍彈。記者陳俊智/翻攝
警方起出陳男槍彈。記者陳俊智/翻攝

妨害公務 毒品

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台北萬華傳槍響！ 板橋警逮槍砲犯遭開槍

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