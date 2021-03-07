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假交友詐騙投資 新北女子情財兩失丟百萬

中央社 / 台北7日電

新北市王姓女子於網路結識假稱在香港金融業任職的李姓男子，聽信其哄騙匯款新台幣上百萬元做內線投資，竟情財兩失。刑事局呼籲，網路交友謹記「見面再談，匯錢免談」原則。

刑事局今天發布新聞稿表示，「假交友假投資」詐騙案層出不窮，跨國詐騙集團成員多利用臉書或其他交友APP等網路社交軟體，謊稱其為香港、澳門等地的海關人員、投資顧問或彩金公司主管等身分，並使用高帥型男照片以吸引被害人目光，多鎖定35至55歲的女子，以甜言蜜語行騙。

刑事局說，詐騙集團成員在假意交往和博取信任後，常謊稱有內線投資機會且穩賺不賠，誘使被害人匯款至歹徒提供的境外銀行帳戶，當被害人最後察覺受騙後，同時失去金錢與愛情，痛不欲生。

新北市45歲王姓女子於去年11月中在臉書結識主動加好友的陌生李姓男網友，對方自稱任職於香港一間控股公司，隨後互加LINE聊天，李男每天噓寒問暖獻殷勤，讓王女誤以為遇上真命天子。

待取得王女信任後，李男偽稱其公司有內線投資消息，誘騙王女投資，信以為真的王女便依指示先後匯款3次、共計100多萬元，待察覺李男遲未匯回獲利金額且不斷加碼要求支付稅金和保證金，她才驚覺身陷詐騙集團的溫柔陷阱。

刑事局呼籲，民眾網路交友若遇對方要求借錢或投資時，務必要提高警覺，且最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠了錢財又傷心，若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

詐騙集團 香港

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