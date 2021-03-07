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台北萬華傳槍響！ 板橋警逮槍砲犯遭開槍

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

警方起出陳男槍彈。記者陳俊智/翻攝
警方起出陳男槍彈。記者陳俊智/翻攝

台北市萬華區今天中午傳槍響。新北市板橋警方在追捕陳姓槍砲犯過程中，遭對方開槍逼退，不過員警仍沒放棄，最後不費一槍一彈將人逮捕，人員一切平安。

據了解，板橋警方鎖定陳男已久，日前掌握其在台北市文山區出沒就一路跟蹤，今天在萬華區見時機成熟才收網逮人。

板橋警方共出動9人圍陳男，逮捕過程中，遭對方近距離持槍射擊，所幸被鎖定的員警見掏槍動作立即閃避，其他人見狀也立刻撲上前制止他開第二槍，最後不費一槍一彈將人逮捕，無人傷亡。

警方隨後從陳男身上搜出一把槍枝和36發子彈，另起出少量安非他命，由於其有朝員警射擊，全案朝殺人未遂、槍砲和毒品等罪偵辦中。

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