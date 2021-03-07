影／警察杯杯攻堅地下軍火庫 幼兒園師生集中安置2小時

「小朋友，委屈一下喔！警察杯杯要抓壞人。」新北市與花蓮縣警方日前合作在新北市三重地區圍捕販槍嫌犯，發現藏匿地點緊鄰幼兒園，擔心攻堅過程會有安全疑慮，又怕提前放學打草驚蛇，只好委屈70餘名師生集中躲藏在大教室。逮捕過程隱約聽見爆破槍聲，孩子既害怕又有點興奮，覺得很刺激。

據了解，全國警方近期擴大掃黑肅槍，新北市新莊警分局與花蓮縣刑警大隊、新城警分局合作，追查曾經多次自製槍枝販售的43歲許姓嫌犯，發現他近期疑似又有交易，但狡兔三窟在新北、桃園四處租屋藏匿。

專案小組跟監發現許嫌近期出現在新北市三重地區，埋伏多日準備攻堅逮人，但勘查地形發現他藏匿的老舊公寓後側緊鄰幼兒園，且許嫌把後陽台鐵窗鋸開一個缺口，研判可能是他的逃逸通道，一旦由此逃脫，勢必竄進幼兒園內，擔心警匪駁火會傷及無辜。

3日中午包括刑事局、新北市新莊和三重警分局、花蓮縣刑大與新城警分局共出動30餘名警力，荷槍實彈把許嫌藏匿的公寓團團包圍，接著先把70餘名幼兒園師生集中安置在1間大教室，確保安全無虞才開始行動。

刑事局除暴特勤隊的破門鎮暴槍，把犯嫌住家大門打出一個大洞，接著用撞門器材把門撞開，發出巨大聲響，幼兒園內隱約都聽得見，孩子們似懂非懂，反而覺得很刺激。果不其然，當時屋內4人當中，3名男子見警方破門，全都從後陽台鐵窗缺口逃竄。

其中許姓主嫌和39歲翁姓男子衝進幼兒園，但警方早有埋伏，立刻壓制逮捕，42歲吳姓男子僅逃到遮雨棚，進退兩難立刻被捕，還有1名30歲陳姓女子留在屋內被找到，公寓內則滿屋子改造工具、零件和槍枝半成品，清點包括3把手槍、1支長槍、槍管8支、子彈9顆，還有少量安非他命毒品。