快訊

影／警察杯杯攻堅地下軍火庫 幼兒園師生集中安置2小時

獨／消防員防疫津貼籌錢有困難？ 將動用災害準備金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩街友狹路相逢 竟持水果刀狂砍對方遭判1年4月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

朱姓街友不滿無故遭莊姓街友持酒瓶毆打成傷，去年7月在新竹市區與莊狹路相逢，朱氣憤下持水果刀狂吼「我要讓你死」，隨後朝莊狂砍，導致對方右上臂、右前臂、左胸、左腰、左腋下都遭砍傷，所幸莊奮力抵抗，成功將朱壓制，在一旁民眾協助下報警；新竹地院審理終結，依殺人未遂罪判朱1年4月。

朱男稱，因案發前一日曾遭莊男持酒瓶毆打，導致左眼角受傷，隔日出院後剛好遇到莊，才回拿平常切芭樂用的水果刀攻擊。

莊男則說，他與朱男都是街友，之前曾發生口角衝突，他才拿酒瓶敲對方頭，不料之後就遭朱持刀砍傷。

法官認為，朱男因先前與莊男友肢體衝突糾紛，竟不用適當的方法方式解決，反持具有相當危險性的水果刀朝對方揮砍數刀，造成對方一定程度受傷，顯然缺乏對他人身體權的基本尊重，都到法院審理階段仍不斷指責莊，且拒絕與對方和解，至今也未獲莊諒解，難認朱已經歷前案的執行與這次案件的偵查程序而培養正確法治觀念，也看不出悔意，考量朱坦承犯行，審酌依殺人未遂罪判朱1年4月。

朱姓街友不滿無故遭莊姓街友持酒瓶毆打成傷，去年7月持水果刀朝莊狂砍，導致對方右上臂、右前臂、左胸、左腰、左腋下都遭砍傷；新竹地院審理終結，依殺人未遂罪判朱1年4月。示意圖／ingimage
朱姓街友不滿無故遭莊姓街友持酒瓶毆打成傷，去年7月持水果刀朝莊狂砍，導致對方右上臂、右前臂、左胸、左腰、左腋下都遭砍傷；新竹地院審理終結，依殺人未遂罪判朱1年4月。示意圖／ingimage

街友 新竹 殺人

延伸閱讀

「好好看FB我是誰」 連千毅涉恐嚇遭判60天

「不給我去就傳出去」男手握淫片恐嚇前女友遭判拘

要買冰淇淋的錢曾給了職業乞討者 新北少年仍送暖街友

街友被社會安全網接起 成社區好幫手

相關新聞

台中資訊盃公益馬拉松傳意外 54歲男跑者倒地送醫不治

台中資訊盃公益馬拉松上午舉辦，數千名跑者清晨6點起跑，未料途經成功嶺第九公墓時，1名曾姓跑者突然跌倒、疑頭撞地失去意識，...

影／警察杯杯攻堅地下軍火庫 幼兒園師生集中安置2小時

「小朋友，委屈一下喔！警察杯杯要抓壞人。」新北市與花蓮縣警方日前合作在新北市三重地區圍捕販槍嫌犯，發現藏匿地點緊鄰幼兒園...

兩街友狹路相逢 竟持水果刀狂砍對方遭判1年4月

朱姓街友不滿無故遭莊姓街友持酒瓶毆打成傷，去年7月在新竹市區與莊狹路相逢，朱氣憤下持水果刀狂吼「我要讓你死」，隨後朝莊狂...

影／道上兄弟今公祭 南警查獲10多名少年到場

台南市安平區上月16日發生凶殺案，王姓男子遭砍殺追撞不治， 今天上午在南區西門路一段憶廬園舉辦告別式，台南市警方掌握情資...

板模工人竟擁槍自重 持有改造槍彈吃官司

謝姓板模工人被控於前年9月間，駕駛轎車行經台南市北區路段，因形跡可疑為警盤查，員警經徵得謝同意執行搜索，當場在車上涉嫌扣...

毒販躲山區裝農夫 警攻堅逮人

宜蘭縣李姓男子因販毒遭法院判刑十六年定讞，他不想被關，三年前開始逃亡，躲回宜蘭頭城山區，搭建小木屋種菜，假裝是與世無爭的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。