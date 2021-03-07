兩街友狹路相逢 竟持水果刀狂砍對方遭判1年4月

朱姓街友不滿無故遭莊姓街友持酒瓶毆打成傷，去年7月在新竹市區與莊狹路相逢，朱氣憤下持水果刀狂吼「我要讓你死」，隨後朝莊狂砍，導致對方右上臂、右前臂、左胸、左腰、左腋下都遭砍傷，所幸莊奮力抵抗，成功將朱壓制，在一旁民眾協助下報警；新竹地院審理終結，依殺人未遂罪判朱1年4月。

朱男稱，因案發前一日曾遭莊男持酒瓶毆打，導致左眼角受傷，隔日出院後剛好遇到莊，才回拿平常切芭樂用的水果刀攻擊。

莊男則說，他與朱男都是街友，之前曾發生口角衝突，他才拿酒瓶敲對方頭，不料之後就遭朱持刀砍傷。