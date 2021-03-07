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兩街友狹路相逢 竟持水果刀狂砍對方遭判1年4月
朱姓街友不滿無故遭莊姓街友持酒瓶毆打成傷，去年7月在新竹市區與莊狹路相逢，朱氣憤下持水果刀狂吼「我要讓你死」，隨後朝莊狂砍，導致對方右上臂、右前臂、左胸、左腰、左腋下都遭砍傷，所幸莊奮力抵抗，成功將朱壓制，在一旁民眾協助下報警；新竹地院審理終結，依殺人未遂罪判朱1年4月。
朱男稱，因案發前一日曾遭莊男持酒瓶毆打，導致左眼角受傷，隔日出院後剛好遇到莊，才回拿平常切芭樂用的水果刀攻擊。
莊男則說，他與朱男都是街友，之前曾發生口角衝突，他才拿酒瓶敲對方頭，不料之後就遭朱持刀砍傷。
法官認為，朱男因先前與莊男友肢體衝突糾紛，竟不用適當的方法方式解決，反持具有相當危險性的水果刀朝對方揮砍數刀，造成對方一定程度受傷，顯然缺乏對他人身體權的基本尊重，都到法院審理階段仍不斷指責莊，且拒絕與對方和解，至今也未獲莊諒解，難認朱已經歷前案的執行與這次案件的偵查程序而培養正確法治觀念，也看不出悔意，考量朱坦承犯行，審酌依殺人未遂罪判朱1年4月。
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