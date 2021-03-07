影／道上兄弟今公祭 南警查獲10多名少年到場

台南市安平區上月16日發生凶殺案，王姓男子遭砍殺追撞不治， 今天上午在南區西門路一段憶廬園舉辦告別式，台南市警方掌握情資，部署警力蒐證，嚴防治不法分子乘隙滋事，並查獲10多名未成年參加告別式，依涉嫌違反兒少法帶回警分局，通知家長領回。

包括轄區台南市警六分局以及支援警力台南市警四分局偵查隊、台南市刑大等員警逾170人，一早8點多就來到告別式會場蒐證。

「來，排成兩列，查明身份。」警方為防制不法分子乘隙滋事，除事先約制外，在告別式會場周遭設置層層攔檢點，依警察職權行使法，攔檢盤查出入人員身分，並架設高畫質遠端監錄設備監控，派員全程蒐證。

還有一輛遊覽車，搭載來自高雄市阿蓮地區的多名未成年男女的青少年，被警方依涉嫌違反兒少法帶回調查，何姓和鄭姓少年都說不認識死者，陪遊覽車司機來的。

分局長陳錦文呼籲，參加告別式活動的市民，行經西門路各路檢點，應減速慢行，不可以有違規停車、並排停車、闖紅燈等危險駕駛行為，及配合警方的盤查及交通管制措施。

同時，警方提醒用路人 今天上午9點至下午1點，建議避開西門路一段、大成路及新都路等三個易擁擠路段，改道行駛。

此外，陳姓角頭23日遭小弟蔡姓男子涉槍殺身亡，道上相傳雙方因新仇舊恨鬧翻，引發幫派火併，陳訂在4月1日出殯，不乏在地及外地幫派人士及民代協助治喪，警方為此也調派大批警力嚴陣以待，嚴防衝突與磨擦發生。