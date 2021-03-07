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板模工人竟擁槍自重 持有改造槍彈吃官司
謝姓板模工人被控於前年9月間，駕駛轎車行經台南市北區路段，因形跡可疑為警盤查，員警經徵得謝同意執行搜索，當場在車上涉嫌扣得開改造手槍1枝、非制式子彈26顆，台南地院依謝違反槍砲彈藥刀 械管制條例罪，判處徒刑2年8月，併科罰金5萬元，案可上訴。
判決說，謝於前年7月6日，在台南市關廟區中正路一家咖啡店旁，以12萬元代價向真實姓名年籍不詳、綽號「允仔」的人購買具殺傷力，已貫通金屬槍管改造手槍1枝 ，含彈匣1個，非制式子彈26顆。
前年9月10日下午3點50分，謝駕駛轎車，行經台南市北區路段前，因形跡可疑為警盤查，員警經徵得謝同意執行搜索，在車醒當場扣改造手槍1枝、非制式子彈26顆、第二級毒品安非他命、咖啡包等物（所涉違反毒品部分，由檢察官另案偵辦），案經法辦起訴。
謝坦承涉案，法官審酌謝因興趣購買對社會秩序有一定影響槍枝及子彈，考量其持有有殺傷力之槍枝1枝、子彈26顆期間長度以及槍枝種類屬於仿造手槍等情；兼衡被告先前無前案紀錄、無子女、現從板模工等一切情狀，量處其刑。
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