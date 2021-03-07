快訊

鎮瀾宮大甲媽今祈雨 雷神、商羊鳥就位

【數字看教育】老師的教法有跟著108課綱調整嗎？44.9%坦言改變不多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板模工人竟擁槍自重 持有改造槍彈吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

謝姓板模工人被控於前年9月間，駕駛轎車行經台南市北區路段，因形跡可疑為警盤查，員警經徵得謝同意執行搜索，當場在車上涉嫌扣得開改造手槍1枝、非制式子彈26顆，台南地院依謝違反槍砲彈藥刀 械管制條例罪，判處徒刑2年8月，併科罰金5萬元，案可上訴。

判決說，謝於前年7月6日，在台南市關廟區中正路一家咖啡店旁，以12萬元代價向真實姓名年籍不詳、綽號「允仔」的人購買具殺傷力，已貫通金屬槍管改造手槍1枝 ，含彈匣1個，非制式子彈26顆。

前年9月10日下午3點50分，謝駕駛轎車，行經台南市北區路段前，因形跡可疑為警盤查，員警經徵得謝同意執行搜索，在車醒當場扣改造手槍1枝、非制式子彈26顆、第二級毒品安非他命、咖啡包等物（所涉違反毒品部分，由檢察官另案偵辦），案經法辦起訴。

謝坦承涉案，法官審酌謝因興趣購買對社會秩序有一定影響槍枝及子彈，考量其持有有殺傷力之槍枝1枝、子彈26顆期間長度以及槍枝種類屬於仿造手槍等情；兼衡被告先前無前案紀錄、無子女、現從板模工等一切情狀，量處其刑。

謝姓男板模工人擁槍自重，涉嫌持有改造槍彈被警方攔檢查獲法辦，台南地院依違反槍砲罪，判處徒刑2年8月，併科罰金5萬元，案可上訴。圖／本報資料照片
謝姓男板模工人擁槍自重，涉嫌持有改造槍彈被警方攔檢查獲法辦，台南地院依違反槍砲罪，判處徒刑2年8月，併科罰金5萬元，案可上訴。圖／本報資料照片

槍枝 毒品 咖啡

延伸閱讀

中市小貨車、轎車相撞駕駛均有過失 一人昏迷生命垂危

男半夜擾民見警閃入屋雙手插口袋 警一瞄有「槍枝」

抓狂！出獄男恐嚇討錢不成開槍 地院判10年徒刑

油罐車和轎車擦撞轎車翻車 一家4人有3人受傷

相關新聞

板模工人竟擁槍自重 持有改造槍彈吃官司

謝姓板模工人被控於前年9月間，駕駛轎車行經台南市北區路段，因形跡可疑為警盤查，員警經徵得謝同意執行搜索，當場在車上涉嫌扣...

毒販躲山區裝農夫 警攻堅逮人

宜蘭縣李姓男子因販毒遭法院判刑十六年定讞，他不想被關，三年前開始逃亡，躲回宜蘭頭城山區，搭建小木屋種菜，假裝是與世無爭的...

查員警手機品牌 高市警挨批管太多

高雄警方內部調查員警私人使用手機品牌，建議公務上勿使用中國大陸製手機，引發基層反彈，認為上級管太多；有員警反問「莫名其妙...

澎湖西嶼今午發生死亡車禍 男騎士送醫不治

澎湖西嶼鄉大池村牌樓前岔路今天下午發生死亡車禍，一對男女騎機車雙載要左轉進入203號縣道主幹道時，與主幹道一輛汽車碰撞，...

歌手莊凌芸回母校墜樓身亡 親戚在殯儀館激動泛淚

昨天墜樓身亡的女歌手莊凌芸國中時父母離異，上月莊到派出所報案遭受父親家暴，加上莊的男友做筆錄時，透露莊對家庭不滿，外界猜...

影／肇事畫面曝光！大貨車、機車車禍母女3人傷勢嚴重

高雄市阿蓮區上午發生大貨車與機車擦撞車禍，江姓女子騎機車三貼，後座載著兩個分別是9歲與7歲女兒，返家途中與同向右轉的大貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。