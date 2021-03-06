十大槍擊要犯林豐德2進監獄 恐再添一罪

十大槍擊要犯林豐德進出監獄2次，有2名監所管理員因他被判重刑；原可望在民國113年出獄的林豐德則恐再添一起賄賂罪。示意圖／Ingimage

十大槍擊要犯林豐德進出監獄2次，蹲遍南部、東部監獄，在監獄內喝洋酒、抽菸，有2名監所管理員因他被判重刑；原可望在民國113年出獄的林豐德則恐再添一起賄賂罪。

十大槍擊要犯林豐德85、86年間，和陳明展等人共組犯罪集團犯下擄人勒贖，從此成為亡命之徒，身上不僅擁有各式長短槍械，還有突擊用手榴彈。

86年1月間林豐德犯罪集團在屏東縣萬丹鄉「強生保齡球館」前，涉犯擄人勒贖案後，又陸續涉及多起手榴彈投擲案，成為屏東治安夢魘。一夥人逃亡期間手持衝鋒槍進入小吃部帶走小姐，甚至監視器鏡頭前也毫不遮掩，行徑相當囂張。

由於林豐德和黨羽相當警慎，且擁有強大火力，刑事警察局南部犯罪打擊中心會同屏東縣警局刑警隊多次圍捕、正面槍戰，都讓林豐德兔脫。直到86年5月間，警方專案小組利用清晨4時多林豐德熟睡之際，包圍林豐德藏匿工寮，以優勢火力逼他棄械投降。

林豐德被判刑20年，發監到台東監獄服刑、91年間轉往台東泰原技訓所執行保安處分。獄方線報林涉嫌販賣毒品，經進行大規模驗尿，將近10名收容人有毒品反映，台東地檢署動用3名檢察官突擊泰原技訓所，不過並沒找到林豐德的犯罪證據。

林豐德後來被移監至屏東監獄，100年假釋出獄。101年10月19日深夜，林豐德被控在屏東東港開車追撞2機車，導致羅姓夫妻及王姓民眾死亡，2名幼童受重傷，遭停止假釋，判刑7年。

101年12月林豐德進入屏東監獄服刑，104年10月間，發生管理員馮曉暉幫他夾帶香菸和茶葉，馮員因此被判3年6月徒刑定讞。也因此案林豐德被移監到台南監獄；又因在南監違法，106年1月被送到有「監獄的最一站」之稱的綠島監獄。

隔年綠島監獄管理員蕭士亮主動找上林豐德借12萬元，蕭士亮則幫林豐德夾帶毒品、香菸、檳榔、威士忌和手機進入監獄。全案二審，蕭士亮2審遭重判7年6個月、林豐德3年，原刑期在113年期滿的林豐德未來若3審定讞將再添一罪。

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