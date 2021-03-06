遭通緝毒販藏匿宜蘭山區裝農夫 警攻堅逮人再起出毒品

台北市刑警大隊偵三隊日前接獲線報，一名毒品藥頭藏匿在宜蘭縣頭城山區，警方立即組成專案小組追緝；警方發現，54歲的李姓毒販因販毒遭判刑16年，他不想入監，逃亡至今已經3年，由於是宜蘭人，因此假裝農民藏匿山區，自己搭建木屋開闢農地種菜果腹，警方日前攻堅逮人，發現屋內仍有7包安非他命，懷疑他藏匿山區假裝農夫只是假象，暗地裡仍販毒維生。

警方指出，李男躲藏頭城風景區，自建小屋還在旁邊劃出農地，假裝是務農農民，但仍有線報指出他仍在販毒，警方多次前往李嫌藏匿處勘查，確定他在山上後，部屬警力前後包夾，在屋內搜出7包毒品安非他命、手機等證物。