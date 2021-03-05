報案槍擊嚇壞警 資深鑑識一「洞」識端倪：彈珠打的

新北市新莊警分局上月28日接獲報案，一名婦人指稱家中玻璃無故出現一個「彈孔」，懷疑家中被人開槍後子彈所致，警方獲報後趕赴現場調查，鑑識人員梁育豪採證時，發現所謂「彈孔」應是彈珠造成，且依據痕跡研判是從婦人家中打出去的，調查後才確認是婦人家中就讀國小五年級的小朋友貪玩，射彈珠時射破玻璃又不敢跟母親說，才會造成誤會一場。

警專23期畢業的梁育豪原在派出所服務，因表現優異調到偵查隊後考上鑑識人員，目前已從事鑑識工作逾五年，期間調查過新莊地區大小案件，曾經轟動台灣社會的水泥封屍案便是他印象最深刻的案子。

上月28日晚間，家住中正路巷弄內的婦人報案，表示家中疑似遭到槍擊，警方立即派遣鑑識人員前往，梁育豪抵達現場後，利用探照燈照射，發現疑似彈孔的洞位在客廳陽台的落地窗上，但洞孔並未貫穿玻璃，且靠室內的玻璃面形狀呈橢圓形，另一面則呈現覆盆狀玻璃碎片，陽台還有些許玻璃碎片。

梁育豪根據經驗，研判洞孔非子彈造成，且射擊物體是從室內朝屋外發射，詢問婦人「家中是否有小孩喜歡玩bb槍或彈珠？」，婦人一聽，便要就讀國小五年級的男童出來，男童起先說話支吾，經過梁育豪安撫後，才坦承是自己在家中玩弄玻璃彈珠，不小心將落地窗擊出一個洞，又不敢向母親坦承，才會讓婦人虛驚報案。