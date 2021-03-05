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台南黑幫火併釀兩死出殯在即 警方防衝突嚴陣以待
台南市安平區接連發生幫派火併，王姓男子上月16日被砍追撞不治，陳姓角頭23日遭小弟蔡姓男子涉槍殺身亡，道上相傳雙方因新仇舊恨鬧翻，引發幫派火併，警方調查，涉案7嫌均已落網且均裁押禁見。而王預定本月7日出殯，陳則訂在4月1日出殯，不乏在地及外地幫派人士及民代協助治喪，警方為此也調派大批警力嚴陣以待，嚴防衝突與磨擦發生。
目前王、陳兩人均停厝在憶盧園，王預計本月7日上午10時30分公祭，隨後發引至台南火化場昇化。案發後，王妻連日在臉書發文，「沒有你的日子，我怎麼過…」悼念亡夫，向親朋好友廣徵亡夫的影像畫面，送他最後一程。
然而，台南市警局非常重視此事，擔心現場磨擦或衝突發生，局長方仰寧親自邀式場周邊第1、2、4、6警分局開會，規畫上百名警方嚴陣以待，維持周邊秩序及交通狀況等。
此外，陳則訂於4月1日出殯，將在安平區華平路與郡平路口空地搭設式場舉辦告別式，預定10時公祭，隨後發引至台南火化場羽化，不乏在地及外地幫派人士及民代協助治喪事宜。
陳的兒子也在臉書上感謝各界親友的鼎力相助，不少好友也紛紛留言「節哀」、「你爸爸是怎樣的人，大家都知道…你爸爸在你心裡永遠是最好的爸爸…」。陳的式場預定本月底搭設，格局更勝於王，警方表示，屆時，將與相關人員討論，確保周邊交通及秩序維護。
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