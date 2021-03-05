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嘉義淪為毒販大麻農場？不到10天警方共查獲逾1千7百株

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

昨天刑事局會同嘉縣警方，又在縣治太保市查獲38歲胡姓男子，承租2處透天厝，以土耕法種大麻，查獲90棵大麻活株。記者魯永明／翻攝
昨天刑事局會同嘉縣警方，又在縣治太保市查獲38歲胡姓男子，承租2處透天厝，以土耕法種大麻，查獲90棵大麻活株。記者魯永明／翻攝
嘉義檢警上月23日才在嘉縣市查獲近年來國內最大宗、共1648株二級毒品大麻植株，昨天刑事局會同嘉縣警方，又在縣治太保市查獲38歲胡姓男子，承租2處透天厝，以土耕法種大麻，查獲90棵大麻活株，短短9天共查獲1738株大麻，逮捕3名嫌犯，檢警疑背後有販毒集團企業化經營，循線深入偵辦。

為何短短時間，嘉義縣市會被查獲數量龐大大麻？且兩案犯罪手法類似，警方研判，可能各地警方大力取締安非他命及喵喵毒品的咖啡包，因缺貨，讓毒犯改用大麻替代，另嘉縣市人口外流老化，房租相對都會便宜，成本考量，加上製造販賣大林利潤大，才讓毒犯有機可乘。

上月23日，嘉義檢警1648株二級毒品大麻植株，每株市值約30萬元共值5億元，成品大麻花4公斤，每公克市值約5百元，合計200 萬元，大麻毒品共值5億200萬元，逮捕周姓及李姓嫌犯，何姓嫌犯在逃，背後疑有販毒集團，分工細密狡猾，在嘉縣市承租19處獨棟透天厝種大麻，用植株生長燈照射，催熟大麻花。

另，刑事局偵四大隊與嘉縣刑大科偵隊聯手，昨天查獲38歲胡姓男子承租太保市2處透天厝，以土耕法栽種大麻，查獲90棵大麻活株及大批器具，初估大麻值近千萬元，詢後將胡男送辦。

檢警調查，1包毒咖啡包在北部約賣600元、中部地區賣390到500元間，曾檢出有毒咖啡包混用達12種成分毒品，主要物質為卡西酮、Ｋ他命和類大麻活性物質等；因純度不高，暴利豐厚，但因藥頭自行調配不同藥物，食用致死風險極高。

昨天刑事局會同嘉縣警方，又在縣治太保市查獲38歲胡姓男子，承租2處透天厝，以土耕法種大麻，查獲90棵大麻活株。記者魯永明／翻攝
昨天刑事局會同嘉縣警方，又在縣治太保市查獲38歲胡姓男子，承租2處透天厝，以土耕法種大麻，查獲90棵大麻活株。記者魯永明／翻攝

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