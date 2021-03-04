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台南接連發生黑幫火併 南警今晚查獲雙品幫主到案

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市上月接連發生王姓道上兄弟和陳姓角頭遭殺害後，警方積極掃蕩黑幫，今晚市警二分局偵查隊在中西區友愛街上，逮捕雙品方姓幫主，方涉及約4年前南市紫禁城酒店槍擊命案，被判刑2年2月未到案執案，遭南檢通緝，方束手就擒，警詢後解送南檢歸案。

據了解，台南市中西區康樂街紫禁城酒店，2017年發生槍擊命案，酒客帶槍到酒店消費，席間與友人發生口角，在走道上發生爭執，雙方拉扯導致槍枝走火，不料子彈先打中天花板，反彈擊中陳姓少爺肩胛骨、鑽入心臟，送醫後不治。

案發後，李姓男子當天5點多攜槍到派出所要自首，但警方事後追查，李在檢方相驗的供詞前後不一，檢警進而查出李頂替開槍的方，將方依槍砲及殺人等罪嫌法辦，案經法院改依過失致死和槍砲罪，判處方刑2年2月確定，方應上個月到案執行卻未到案，2月24日被南檢通緝。

偵查隊隊長王宥薦得知方藏匿地點，率偵查員柯沛丞、小隊長謝東昇等人，今晚7點多在台南市中西區友愛街288號前查獲因槍砲及過失致死案通緝案的方姓男子（42歲）到案。

方因案逃亡藏匿，由南檢發布槍砲及過失致死通緝，經積極查緝順利緝獲方歸案，對於轄內治安維穩有相當助益。警方說，將持續掃盪幫派堂口和據點，維持台南市治安。

雙品幫方姓堂主涉及過失致死案遭南檢通緝，今晚被南市警方逮捕歸案。圖／讀者提供
雙品幫方姓堂主涉及過失致死案遭南檢通緝，今晚被南市警方逮捕歸案。圖／讀者提供

通緝 酒店 命案 幫派 槍擊

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