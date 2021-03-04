台男應徵菲國大陸博弈公司遭綁 台菲聯手救人

吳姓台灣籍男子，這個月1日在台灣駐菲代表處臉書粉絲私訊留言，求助說他遭到綁架，請求救援。台灣方面立即透過刑事局與菲國警方聯繫，菲國警察總署反綁架總隊2日出動順利救人。

吳姓男子上個月26日，透過通訊軟體，向一家大陸線上博弈公司求職，說好月薪1萬3000元人民幣後，就飛往菲國任職，但不料當天他就被對方帶到一家旅館軟禁隔離，不久又出現陌生大陸人以檢驗新冠病毒為由要把他帶走，吳男覺得詭異、危險，拒絕離開並想辦法求救。

吳男被救出時表示，2月28日和3月1日，他分別被帶到大馬尼拉地區拉斯皮納斯市（Las Piñas）和帕拉納圭市（Parañaque），期間三度遭陌生人帶走，疑似被三家公司以人民幣3萬元價格轉賣，他求救後，最後在帕拉納圭市一棟公寓大樓被救出。

菲國警方救人後，指出吳男被救出的樓層屬於一家用來隔離員工的公司所有。當時沒有人看守。目前吳男目前已在菲國完成筆錄並安全返回台灣。

刑事局國際科指出，近年來台灣人在菲國博弈產業工作人數日益增加，但菲國博弈公司良莠不齊，並非全部合法，時有國人稱護照遭雇主非法扣留無法返國、未辦理合法工作簽證遭菲國移民局臨檢時扣押及因勞資糾紛而致遭拘禁或無法出境等情發生，這類被害人在2018年有11人、2019年有12人、2020年有10人，刑事局呼籲，境外博弈業暗藏許多無法預期危險，若遭遇限制自由等情，趕緊向警方或代表處請求救援。