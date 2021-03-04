賭博糾紛兩派駁火釀1死 6人羈押年餘求法官交保

台南道上兄弟黃建仁與永康區五王里前里長李福祥因手下在賭場糾紛而結怨，兩派人馬前年8月11日大白天備妥長短槍，約在黃仁德區的住處談判，雙方開槍駁火10多槍，李派王崇男遭步槍射擊貫穿左胸，送醫不治，兩派7人被依殺人及殺人未遂等罪分處14年6月至7月不等徒刑，黃、李等6人不服及檢方均上訴，台南高分院下午召開準備庭，6人均請求法官准予交保。

一審認為黃派人馬黃建仁、張永森、陳晨木、陳國泰共同犯殺人罪，分別處14年6月至12年6月不等徒刑，另李派人馬李福祥、謝台生共同犯殺人未遂罪、兩罪，應執行6年4月、7年6月徒刑。6人不服上訴，且均在押。

另黃派人馬郭金華是已離職多年的員警，犯隱匿刑事證據罪處7月徒刑，又犯使人犯隱避罪處5月徒刑。

黃建仁否認殺人，指場子是他的，和人在那裡泡茶，也未動槍枝；張永森否認殺人及持槍，稱自己是當事人，想花錢消災，到場談和解；陳晨木承認開槍，前後對謝台生方向開6槍，只是要嚇唬他，不知為何射中王崇男；陳國泰否認殺人，指跟王崇男是好友，到場幫忙講和。

謝台生否認殺人未遂，指有用槍托打黃建仁、陳晨木，但從頭到尾沒開槍，僅持槍比畫而已；李福祥也否認殺人未遂，指他們要談判，王崇男說他是股東，叫他要去才去，不知道王、謝有拿槍。

黃建仁等6人辯護人各自辯護外，也要求傳喚在場人士作證及勘驗監視畫面。黃建仁辯護人指出，當時王崇男已先躲到騎樓下，發現謝台生等人要離開時，才跟在謝的後頭跑了出來，不慎被陳晨木朝招牌誤擊的。