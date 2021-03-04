高雄建案工安死亡意外 原民會探望援助5傷者

高市美術館特區一處工地上午發生工安意外，目前1死1命危，另3人受傷。因5名工人多是來自屏東的排灣族人，市府原民會主委阿布斯也前往醫院探視，並製作訪視紀錄給屏東縣府。

高雄市原住民委員會下午指出，阿布斯下午已前往醫院關心慰問傷者，原民會原住民族家庭服務中心也已派員完成訪視，並提供急難救助管道。另因原民會的補助都以戶籍地為準，市府也已協助作成訪視紀錄表，儘速提供給屏東原民處辦理後續事宜。

原民會說明，這起意外中，遭波及的5名原住民人分別送往高雄市立聯合醫院和高雄醫學大學附設中和紀念醫院，其中聯合醫院的29歲陳姓男子是屏東縣三地門鄉代會主席陳忠雄的小兒子，他在中午11時42分已由院方宣告不治；27歲柯姓男子則是來義鄉南和村人，目前因傷及肺部，正在加護病房觀察，意識清楚。

另外3名送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院的3名原住民傷者中，其中24歲陳姓男子有左腳踝開放性骨折，意識清醒、42歲方姓男子則是屏東縣三地門鄉人，但他到院前已無生命跡象，經搶救已恢復心跳、方男弟弟傷口已縫好，可以走動。

高雄市美術館特區一處工地上午發生工安意外，目前1死1命危，另有3人受傷，死亡的陳姓工人是屏東縣三地門鄉代會主席陳忠雄的小兒子，高市府已勒令建商停工並將依法裁罰。