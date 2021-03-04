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日本阿部真行夫婦 應台南警邀請為防制兒少性剝削代言

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
阿部真行、方冠迪夫婦，受外事巡官許儷馨邀請，為「防制兒少性剝削」代言人。圖／讀者提供
阿部真行、方冠迪夫婦，受外事巡官許儷馨邀請，為「防制兒少性剝削」代言人。圖／讀者提供

每年的3月3日是日本的「女兒節」，日本民俗傳統家戶會用紙做成人形， 象徵身體不適會轉移到人形上，當晚將人形娃娃隨水漂流，送走厄運，祈求女孩平安健康。台南市警六分局外事巡官許儷馨，昨邀請來自日本群馬縣水上町阿部真行與方冠笛夫婦成為「防制兒少性剝削」代言人，共同重視人口販運犯罪危害。

阿部真行日前出了一本日文專書「台灣．台南．安平」，記錄古都美麗人文及分享台南與水上町的交流經驗等，台南市政府警察局也在幾年前出了一本「實用英文觀光手冊」，同樣提供給外籍友人，取得在地生活資訊。

台南市政府對日諮詢顧問阿部真行，是日本政府派駐台灣的公務人員，他觀察到台灣很早就開始限縮海外人士的入境，明確宣導民眾要勤洗手、量體溫、保持社交距離，口罩管理系統，更成為日本防疫政策參考重點。

阿部真行故鄉群馬縣是「祈願達摩」的故鄉，有趣的是祈願時要先點上達摩左眼，願望實現時要點上達摩的另一右眼，祈求臺日能共同克服疫情難關，早日恢復觀光、物產與城市外交。

警方贈送「實用英文觀光手冊」、「人口販運防制手冊」感謝阿部真行對警政工作的付出，並提醒日僑如在台生活有生活適應、照顧輔導的問題，可以撥打「外來人士在台生活諮詢服務熱線」0800-024-111，專線提供日文服務，私密影像遭受威脅時可以撥打110或113專線求助。

日本 阿部真行 社交距離

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