疑靈骨塔買賣糾紛砍到見骨 檢方聲押四人
台北市大安區昨天傳出砍人案，竹聯幫紀姓男子在羅斯福路巷弄內的咖啡廳，遭同幫近10名惡煞持西瓜刀追砍，大安警分局今天陸續逮捕黃姓主嫌、砍人的周姓男子、曾姓男子及王姓男子等4人，初步調查，砍人動機疑與數百萬元金錢糾紛有關，台北地檢署訊後依殺人未遂、組織等罪聲押4人。
據調查，紀男過去曾涉嫌靈骨塔詐騙案，黃男當時是他員工，昨日下午兩人約在咖啡廳喬債務問題，一言不合爆衝突，紀男步出咖啡廳後即遭多名黑衣男子毆打，周男趁亂拿出西瓜刀砍他，導致兩條大腿後側刀傷，傷口達30公分，幾乎砍到見骨，最後倒臥血泊中，送醫急救。
附近花店老闆見狀打電話報警，一群人一哄而散，大安分局成立專案小組，前往進行勘驗並調閱監視器，鎖定作案車輛及犯嫌身分後，發現這幫都具有竹聯幫、天道盟背景。
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