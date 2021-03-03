北市基層警員佯裝毒犯網路約毒趴 抓到刑事局警官持毒

台北市警松山分局東社派出所警員日前網路巡邏發現一名毒犯，警員佯裝毒犯，雙方約在台北市一家旅館開毒趴，該毒犯進入旅館拿出1小包安非他命，佯裝的警員立刻表明身分，將毒犯逮回調查，豈料毒犯身分大有來頭，他被逮回派出所才坦承自己是刑事局黎姓警官，警方對他驗尿後，將他依毒品罪嫌送辦。

52歲刑事局黎姓警官曾在警察大學兼課，目前負責指紋鑑定業務，2014年因上班紀律不佳從鑑識科股長調到生物科，2019年又因考核不佳被調到指紋科擔任警務正。

刑事局指出，黎員自毀前程，今天召開考績會決定記2大過免職。

松山分局東社派出所警員是今天中午佯裝毒犯與黎姓警官約在台北市一家旅館，警員當下逮捕時，還不知對方是比自己官階大的警官，事後帶回派出所調查，黎姓警官才坦承身分，讓松山警方相當訝異。