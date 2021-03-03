嘉義擄人犯嫌臉頰中彈亡 今解剖家屬態度轉低調快閃

嘉義市警方與刑事局南部打擊犯罪中心，昨合力緝捕犯下擄人勒贖案件的57歲主嫌李育儒，在高雄市明誠四路爆發衝突，李嫌持槍拒捕，警方見情況緊急開19槍，李嫌中彈不治，今檢方解剖前，李嫌家屬強調李未對警方開槍，事後離開殯儀館時態度轉為低調，一語不發快閃離去。

檢警昨天初驗，李中彈位置為右臉頰下顎處，經查全身僅1處槍傷，今下午2點解剖，致命傷為該處下顎槍傷，子彈卡在體內，是否為中彈後失血過多致死，需等檢方解剖鑑定報告出爐才能確定。

據悉，對李嫌開槍者為高市岡山分局宋姓小隊長及李姓偵查佐，警方事後採證李嫌槍枝，發現內有12發子彈，另有1發子彈未發火，是否在車內對警方開槍，需送進一步鑑定才能確認，昨高市警局也發聲明，肯定兩名員警用槍時機得當，保護周邊同仁安全。

今檢方解剖前，李嫌家屬強調李絕對沒有對警察開槍，但直至下午4時40分許步出市立殯儀館時態度轉為低調，一語不發搭乘計程車離去。