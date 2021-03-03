破毒品交易 警扣市價2000萬海洛因磚逮3嫌

刑事局中部打擊犯罪中心上月在高雄市查獲孟姓男子等3人交易毒品，查扣市價逾新台幣2000萬元的海洛因磚11塊，3人均辯稱替朋友運送貨物，不知道是毒品，訊問後都被依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第四隊今天表示，刑事局於春節前接獲情資指出，有毒梟於春節前將第一級毒品海洛因磚，走私入境國內後，並利用春節期間密集發貨。

案經刑事局偵查第六大隊第四隊報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦後，立即與台中市警察局和平分局、高雄市警察局湖內分局等單位，組成專案小組共同偵辦。

警方多日埋伏跟監蒐證，於2月22日晚間7時多，在高雄市橋頭區一處三合院，當場查獲26歲孟姓男子等3人交易海洛因毒品。

其中警方在買家41歲薛男所駕駛的自小客車行李箱內，查獲毒品海洛因磚11塊，另在賣家孟男與同夥43歲林男所駕駛的自小客車內，查獲毒品愷他命、咖啡包及相關分裝工具等證物。

孟男等3人皆否認涉及毒品案，均辯稱協助朋友送貨，不清楚當中裝載的物品是毒品海洛因。警方初估查扣的海洛因磚市價逾新台幣2000萬元，一旦流入市面恐將危害國人健康。

警方訊問後，將孟男等3人依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。