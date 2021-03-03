中警「安城」威力掃蕩5天 抓113名槍毒犯護治安

台中市警局在元宵與228連假期間，執行「安城專案」，專案5天期間，動員4千多名警力，實施威力掃蕩，一共查獲上百名的槍毒犯，除查獲改造手槍、制式手槍之外，也查獲大麻、海洛因、安非他命的毒品，台中市警局表示，安城專案鎖定台中市酒店、夜店等娛樂場所，以及不法分子、黑道幫派圍事處所等有危害治安顧慮場所，實施密集性臨檢，也結合周邊道路封閉式路檢，有效遏止暴力不法犯罪發生。

台中市警局刑警大隊表示，安城專案期間，警察局動員警力4737 人次，針對特定營業場所337處及黑道幫派、非法槍械、販賣毒品、藥頭實施威力掃蕩，在2月25至3月1日的5天內，即查獲非法持有槍械3件7人、販賣、持有及吸食毒品案件96件106人，查扣制式手槍1把、非制式槍枝3把、大麻1236.8公克、海洛因19.6公克、安非他命400.6公克、毒咖啡包277包（重1834公克）、K他命513.8公克，以及現金5萬餘元等證物，成效良好。

台中市警局表示，去年全般刑案發生數較前年減少1.81%，破獲率98.15%，提升2.38%，其中暴力犯罪發生37件，較1前年減少22件，減少37.29%，且都全數偵破，治安狀況持續平穩進步。另外，經濟日報在去年12月1日公布「2020縣市幸福指數大調查」，台中市在「居住滿意度」指標亦為六都第一，顯示市民對台中警方維護治安努力的支持與肯定。