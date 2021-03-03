高市拚治安！動員17分局604名警力 掃蕩八大場所

為整頓高雄治安，高雄市政府警察局昨晚動員17分局，出動逾600警力掃蕩全市八大場所和路檢，共破獲刑案6件8人、毒品案1件3人、社維法案1件2人、酒駕案6件6人等。

高雄市警局今天表示，高市日前發生網紅「超艾夾」在酒店前遭砍傷、南台路續攤為傳播妹開打、七賢路上更名復業的舞廳等場所，都被警方列為昨晚首波掃蕩臨檢目標。這次針對店內客人、陪侍小姐及工作人員個個盤查，象徵警察嚴正執法的宣示。

市警局指出，昨晚共動員全市17個分局、出動604名警力，針對轄內八大場所及易犯罪處所進行掃蕩臨檢與路檢，全市擴檢查獲績效計有刑案6件8人，包括妨害自由案、妨害風化案、竊盜案、通緝犯2名、毒品案1件3人（查獲三級毒品K他命27.25公克）、社維法案1件2人、酒駕案6件6人及違反自主管理1件1人，均依相關規定辦理。

高市警察局長黃明昭表示，警察維護治安意志絕不動搖，打擊犯罪決心不容侵犯，更不能容許店內、店外有暴力情事發生，造成社會治安亂源，如再發生暴力事件，絕不姑息，徹底向街頭暴力宣戰，全心全力守護高雄市民夜晚的平靜。