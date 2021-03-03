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北市大安區咖啡廳談判債務變當街砍人案 警逮主嫌到案
34歲紀姓男子與人有債務糾紛，昨天下午2時許與對方相約台北市大安區一間咖啡廳內談判，未料對方早已糾眾準備圍毆紀男，他見對方人多勢眾，奪門逃跑，卻在巷弄內遭對方持刀追砍，導致雙腿各中一刀；救護人員獲報到場將其送醫救治，警方昨天先查獲一名王姓男子，經過漏夜偵辦，再逮黃姓主嫌、周姓男子及曾姓男子等人，目前還有5名嫌犯在逃，警方持續追緝中。
據了解，被砍的紀男過去曾從事靈骨塔詐騙，遭警方逮捕，策劃砍人的黃嫌（26歲）曾是他旗下員工，紀男送醫後對警方詢問避重就輕，只說有債務糾紛，警方懷疑雙方可能在靈骨塔生意中，疑似有分紅不均問題，導致黃嫌尋仇砍人。
警方指出，紀男與人相約羅斯福路三段269巷內的咖啡廳談判債務，卻遭對方9人圍毆，紀男奪門逃跑不慎跌倒，一行人當街持開山刀追砍，導致紀男雙腿各中一刀，血流不止，直到路旁民眾報警，9名惡煞才逃離現場。
警方逮捕黃嫌等人，發現嫌犯多有竹聯幫背景，警方訊後依組織、殺人未遂、妨害秩序、毀損等罪移送北檢偵辦。
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