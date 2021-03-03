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影／雙獅地球牌海洛因磚走私入台 警扣11塊價值逾2千萬
刑事局中打四隊在農曆春節前獲報，有毒犯將知名的雙獅地球牌海洛因磚走私進入台灣，中打展開蒐證後，在上月22日在高雄市橋頭區的一處三合院，查獲正在進行毒品交易的孟姓男子等3人，並查扣11塊雙獅地球牌的海洛因磚、少量K他命、咖啡包等贓證物，初估市價超過2000萬，不過孟等3人都否認毒品交易，辯稱是受託到場「拿東西」，警方依毒品罪移送後，孟遭聲押獲准。
據查，雙獅地球標海洛因磚來自寮緬泰邊境的金三角，傳由緬甸毒王昆沙所創立，商標是以兩隻獅子踩著地球的紅色剪紙圖案，因純度高，有品質保證，毒犯爭相搶購，被視為是海洛因磚的「名牌」。
刑事局中打四隊在農曆春節前接獲情資，有歹徒將雙獅地球牌的海洛因磚，走私進入台灣，並預計在市場上販售牟利，中打報請橋頭地方檢察署檢察官吳正中指揮，與台中市和平警分局、高雄市湖內警分局等單位，成立專案小組偵辦。
經多日埋伏跟監蒐證，專案小組在去年2月22日晚間7時許，趁孟姓（26歲）、薛姓（41歲）、林姓男子（43歲）在交易毒品時，現身抓人，辦案人員在薛駕駛的BMW後車廂內，查獲11塊雙獅地球牌的海洛因磚，另外在孟的車內，查獲K他命一包36.24公克、毒咖啡包2大包1995公克，初估市價超過2000萬元。
孟姓男子等人在警詢時都否認涉案，辯稱只是替朋友到現場「拿東西」，並不知道要拿的東西為何物，不知道箱子裡裝的是海洛因等毒品。
全案將孟姓男子等3人依毒品罪移送橋頭地檢署後，檢方聲押孟姓男子獲准，另外涉案薛姓男子以8萬元交保，林姓男子請回。
不過近年以綠色包裝的、角落分別寫上「A」、「中」兩字的海洛因磚浮上檯面，以低於雙獅牌價格搶市，純度不比雙獅牌差，近年在市場崛起，一塊海洛因磚重為375克，價格由市場供需浮動，一塊多為數十萬至數百萬不等。
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