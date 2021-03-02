台中偷車賊一路狂飆到彰化 警匪追逐警開槍攔阻

蕭姓男子疑似在台中竊取小貨車逃逸，台中警方據報今晚追查行蹤，一路從台中市追到彰化市區，蕭男一度拒捕開車衝撞警車，警方情急下開槍擊中小貨車車輪，彰化警方也到場支援，當場逮捕蕭男，也拉起封鎖線蒐證。

彰化市晚間不平靜，台中市警局一分局兩輛警車晚間7點多為圍捕46歲蕭男，一路從中彰快速道路追車到彰化市區，彰化分局莿桐派出所獲報也加入支援圍捕。蕭男開車到中正路與華山路口處時，警車試圖包夾攔阻，蕭男卻駕開車撞警車，造成其中1輛車頭受損。