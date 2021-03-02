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台中偷車賊一路狂飆到彰化 警匪追逐警開槍攔阻

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

蕭姓男子疑似在台中竊取小貨車逃逸，台中警方據報今晚追查行蹤，一路從台中市追到彰化市區，蕭男一度拒捕開車衝撞警車，警方情急下開槍擊中小貨車車輪，彰化警方也到場支援，當場逮捕蕭男，也拉起封鎖線蒐證。

彰化市晚間不平靜，台中市警局一分局兩輛警車晚間7點多為圍捕46歲蕭男，一路從中彰快速道路追車到彰化市區，彰化分局莿桐派出所獲報也加入支援圍捕。蕭男開車到中正路與華山路口處時，警車試圖包夾攔阻，蕭男卻駕開車撞警車，造成其中1輛車頭受損。

蕭男一路又開到往中華西路，警方在路口處朝車輛輪胎開槍造成左前輪爆胎無法行駛，警力立即上前圍捕當場壓制蕭男。不少縣民看到這起警匪追逐，紛紛上網詢問發生什麼事，幸好未波及民眾，蕭男被台中警方帶回偵辦。

台中警方晚間到彰化圍捕涉嫌偷車的蕭姓男子，將他壓制在地。圖／讀者提供
台中警方晚間到彰化圍捕涉嫌偷車的蕭姓男子，將他壓制在地。圖／讀者提供
台中警方晚間圍捕涉嫌偷車的蕭姓男子，一路追到彰化。圖／讀者提供
台中警方晚間圍捕涉嫌偷車的蕭姓男子，一路追到彰化。圖／讀者提供

台中市 槍擊

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