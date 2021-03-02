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楊振豐反控：澎恰恰騙我拍「江蕙傳奇」借4千萬

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

涉及澎恰恰案的通化街幫主朱秀琮（左二）、亞太三溫暖董事長楊振豐（左三）等七人被移送法辦。記者李奕昕／翻攝
涉及澎恰恰案的通化街幫主朱秀琮（左二）、亞太三溫暖董事長楊振豐（左三）等七人被移送法辦。記者李奕昕／翻攝

台北市亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐、通化街幫幫主「芋仔」朱秀琮被控借高利貸向改名彭高尚的藝人澎恰恰暴力討債，涉恐嚇、強制罪，羈押4個月今天起訴；台北地院開羈押庭，楊否認犯罪，稱彭騙他投資拍「江蕙傳奇」電影，但未獲得授權，才約定借彭4000萬元。

法官傍晚召開羈押庭之後，裁定楊振豐、朱秀琮各以300萬元、250萬元交保，都限制出境、限制出海，且不得對被害人施以危害、騷擾等，如有必要須透過法院或律師代為聯絡。

楊振豐今天出庭說，他沒有恐嚇彭高尚，沒有限制彭的行動自由；他說，原本並不認識彭，但彭透過朋友請他投資文創事業，他不感興趣，所以借個一千、兩千萬給彭，彭都有還，後來，彭打電話給他說要拍電影「江蕙傳奇」，他才感興趣。

楊振豐說，他向彭高尚提議留一個演員缺，要彭拿出江蕙的授權書，彭無法提供，改為借彭4000萬元，彭開支票後跳票，拿兒子房產抵押，被暴力討債的事都是彭自導自演；楊振豐還說，彭想在三溫暖裡抽菸，他受不了，請彭出去抽，彭另有去餐廳吃飯「哪有被限制自由？」

法官調查楊振豐資力時，詢問如果具保可負擔多少？楊一開始說「隨便」，法官接著問「如果1億元也可以嗎？」、「你很有錢嗎？」，楊即稱「還好啦」，指被朋友倒債的很多，很多錢借朋友都沒還，還稱「吳宗憲也是一樣啊！」

楊振豐表示，他身體不好，有高血壓，攝護腺也有問題，要手術開刀，否則沒有辦法上廁所，希望獲裁定交保。

朱秀琮也否認犯罪。他說，與彭高尚不熟，是彭希望他投資拍電影，但電影沒拍成，還款時間一到彭又推稱要開演唱會，還說導演魏德聖也會幫忙，彭把錢拿去幹嘛，他不知道；朱秀琮說，他有憂鬱症、燥鬱症與恐慌症，不會逃亡。盼法官讓他交保。

台北地檢署偵辦澎恰恰「喬債案」，指控楊振豐、朱秀琮、共犯張全皓暴力討債。依起訴內容，彭去年9月23日下午2點許去亞太三溫暖與楊振豐商討還債事宜，朱秀琮隨後到場，威脅不還錢將找兄弟對彭不利，彭的友人聯繫不到彭，向刑事警察局報案，檢警介入查辦。

恐嚇 澎恰恰

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