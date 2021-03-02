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毒廚師拒捕逆向狂飆撞翻車 害員警顱內出血腰椎骨折
桃園褚姓廚師缺錢花用多次販賣安非他命被鎖定，警方持拘票準備逮人時，1名李姓員警開他車門進後座，褚激烈反抗重踩油門衝撞，一路逆向狂飆最後撞上民宅、汽機車翻覆，害後座李員顱內出血、腰椎肋骨都骨折，法院痛斥他藐視公權力，依毒品、妨害公眾往來等罪判他5年10月，可上訴。
檢警調查，褚男因持有第二級毒品，警方2019年10月31日持拘票、搜索票到他住家外埋伏，當天中午12點多褚上車要離開，3名員警上前拍打車窗表達身分要求盤查，李姓員警並開他後車門進入，但褚心虛竟重踩油門逃逸，還衝撞前方呂姓、駱姓警員。
褚一路衝到廣隆街、福國街口，因逆向超車右轉失控，撞上路邊的房屋、多輛汽機車後翻覆，導致當時後座被載走的李員因劇烈撞擊，導致顱內出血、腰椎及肋骨都骨折，結果翻車被逮後，警方在車內起獲安非他命等證物。
審理時，褚均坦承不諱，也表示先前販毒5次，各獲利200元至3000元不等，有檢警相關監聽通聯、扣案手機對話紀錄及現場照片佐證。
法院審酌，褚男販毒危害國民健康，還對執勤員警施以強暴手段，藐視公權力，影響社會公共秩序、公務員安全，侵害警察機關執行職務的嚴正性，也危害路上行人車來往安全。
法院考量，褚犯後坦承，有毒品前科等構成累犯，依5個販賣第二級毒品罪各判3年8月至4年不等，另依妨害公眾往來罪判1年2月，應執行5年10月。
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