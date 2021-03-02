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毒藏洋芋片罐賣進陽明山檢疫所 男租車販毒遭逮

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

遊戲軟體業務員沈姓男子去年涉嫌把愷他命毒品裝進洋芋片罐，送往陽明山檢疫所，給正在集中隔離14天的陳姓男子，檢疫所人員檢查包裹時發現洋芋片罐異狀，拆開後發現從有5包毒品，全案依法送辦。士林地院依照販賣三級毒品判處1年10月。

判決指出，沈男去年9月間，與菲律賓回台的陳姓男子，用臉書和通訊軟體談妥購買愷他命，敲定用1公克2800元交易。陳找人匯款2萬8千元給沈男，沈男於是在9月23日晚上10許，駕駛租來的車輛運毒上山販售。

沈男稱，依照陳男的要求把5包毒品裝入洋芋片罐，前後有洋芋片遮掩，另5包毒品原定事後再運送；毒品連同其他物資封箱。當晚沈男至檢疫所，假冒陳男的家屬，在「物品簽收說明暨同意書」上簽名「陳士倫」送物資後離去。

不料，檢疫所人員嚴格檢查所有物資，拆箱家屬要給陳男的物資，發現洋芋片罐有拆封痕跡，認為有異隨即打開罐子，從中發現5包毒品，報警處置。

警方從監視器畫面循線追查，沈男租車運毒，循線逮捕到案。沈男供出在萬華區向綽號「揚旗」王姓男子、綽號「小白」白姓男子購買毒品，賺取4千元價差。

合議庭審酌，沈男無視檢疫所規定，送交物品中夾帶第三級毒品愷他命，且為掩飾犯行，佯裝是陳廷維之家屬「陳士倫」，偽造「物品簽收說明暨同意書」，不顧國法行為所為非是，應予非難，惟考量坦承犯行且供出毒品來源，依法減刑一次。

全案依犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元，販賣第三級毒品，處有期徒刑1年10月，扣案五包毒品淨重共3.877公克、作案用手機、2萬8千元沒收。

沈姓男子販賣第三級毒品遭判刑。記者蕭雅娟／翻攝
沈姓男子販賣第三級毒品遭判刑。記者蕭雅娟／翻攝
沈姓男子在洋芋片罐中藏毒品販售。記者蕭雅娟／翻攝
沈姓男子在洋芋片罐中藏毒品販售。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 監視器 陽明山

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