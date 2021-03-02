嘉義擄人案 被害宮廟董事：遭隨機綁架與歹徒無恩怨

高雄鼓山區明誠四路上午驚傳警匪槍戰，全案起因農曆年前1名嘉義縣海區某知名宮廟董事，在嘉義市遭多人涉擄走勒贖，疑付出贖金300萬當天獲釋，這名董事不願受訪，只說，被對方隨機擄贖，與對方無怨恩。

被害宮廟董事長說，被害董事在嘉義市被擄，有向警方報案，付出300萬獲釋，案情警方偵辦中。廟方人員說，被害董事30多歲，首次當選董事，投資房地產等行業，與董事長都是新任。

警方獲報後，鎖定涉案人皆來自高雄，上午大批警力收網，不料卻與李姓嫌犯爆開槍衝突，對外傳遭擄的被害人疑經營博弈網站，被害人否認。

警方說，某宮廟被害董事，1月底在嘉義市遭近10人強擄，當場身上被搜刮值錢物品，且對方要求付錢，男子協調找人交錢，當天還在嘉義就獲釋。