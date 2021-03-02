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8旬翁騎機車追撞停等紅燈休旅車 傷重不治

中央社 / 花蓮縣2日電

花蓮市80歲鍾姓老翁昨天晚間騎乘機車行經縣道193與華西路口時，突然追撞前方停等紅燈的休旅車，老翁頭部重創，經救護車送醫急救，仍傷重不治，肇事原因待警方調查釐清。

警方表示，騎乘機車的鍾姓老翁疑似未注意前方停等紅燈的車輛，直接撞上27歲辛姓男子駕駛的休旅車後方，強大撞擊力導致機車車殼碎裂一地，老翁噴飛到對向車道，頭部受到重創，經救護人員送醫急救後，仍傷重不治。

辛男無恙，僅休旅車後方燈殼碎裂。警方初步調查雙方並無酒駕，不過老翁的駕照已被吊銷。

由於年長者的認知能力、視覺及聽覺退化，協調反應能力降低，對於複雜交通資訊的處理能力較差，駕駛安全性也下降。交通部從民國106年起強制規定，年滿75歲以上汽機車駕駛每3年須重新換發駕照，就是避免高齡駕駛因功能退化而引發交通狀況。

老翁 休旅車 駕照

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