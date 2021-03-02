快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義著名宮廟董事被擄付贖300萬 綁架集團高雄槍戰落網

聯合報 / 記者張議晨林保光／即時報導

在嘉義市涉擄人勒贖案的李姓男子，今天在高雄遇警方圍捕，遭警方開槍擊中，無生命跡象。據嘉義市警局長黃建榮表示，李在1月24日與另5名男子，涉嫌押走經營網路業者的柯姓富商，勒贖300萬元才釋放柯逃逸，除了李中彈送醫，警方專案小組已逮捕2人，另有3人在逃，全案仍由警方查辦中。

據警方表示，李姓男子（57歲）與另5名共犯，1月24日凌晨3點30分，跟蹤嘉義縣竹的柯姓富商到嘉義市中興路，趁柯按摩後涉嫌強押柯上車，到嘉義朴子監理站，要求柯打電話準備300萬元贖金。

柯聯絡朋友，約2小時後，朋友將2袋現金放至監理站綁匪所指定的地方，李姓男子派員監看，待柯的朋友放錢離去，李等人拿錢後，當天凌晨5點30分釋放柯姓富商。

1月25日嘉義市警方據報，與刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心等單位組成專案小組，已逮捕2名嫌犯，李姓男子是主嫌，涉案後逃下高雄。警方掌握李的行蹤，今天持法院核發6張拘票、15張搜索票，動員57名警力，兵分六路，追捕李姓男子等嫌犯 。

今天上午，警方發現李姓男子的行蹤，追捕到高雄市鼓山區明誠四路前總統陳水扁住處大樓對面，發現李在車內持槍對著三面圍捕的專案人員，員警立即開槍，共對李姓男子的白色BMW休旅車開19槍，李姓男子腹部等處中彈，警方將他轉送高醫急救後宣告不治。警方並在車內找到1把克拉克手槍及子彈13發。

據了解，李以前曾涉強盜、槍砲案入獄，一生在監獄進出，在獄中認識柯姓富商的長輩，得知柯經濟狀況不錯，且在嘉義著名宮廟擔任董事，嫌犯出獄後，可能無經濟來源，才與5名共犯計畫綁架柯勒贖。  

嘉義市警察局長黃建榮到高雄說明初步案情。記者張議晨／攝影
嘉義市警察局長黃建榮到高雄說明初步案情。記者張議晨／攝影

槍擊 綁架

延伸閱讀

高雄警匪開槍起因擄人勒贖 嘉義男疑付3000當天獲釋

春日浪漫邂逅！ 最美校園嘉義中正大學 小葉欖仁「黃金雨」再度來襲

京城推50億元都更大案

嘉義這裡黃金風鈴木正盛開 標牌卻寫「4-5月限定」

相關新聞

高雄鬧區街頭警匪爆槍戰 對開十多槍 嫌犯中彈送醫命危

刑事局偵八隊今天與嘉義警方追查強盜案，今天上午在高雄市鼓山區開槍查捕涉案的李姓男子，開槍擊中1名嫌犯，送聯合醫院急救，目...

高雄警匪槍戰 綁匪車停前總統阿扁家樓下 遇警拒捕遭擊斃

刑事局偵八隊與嘉義、高雄警方查捕涉強盜案的李姓男子，今天上午在高雄市鼓山區前總統陳水扁的住處附近，開槍擊中李，李中彈傷重...

禁用於食品還用！查獲黑心寶寶米餅工廠近500公斤

新北市衛生局上月底前往展裕國際有限公司調查旗下品牌樂扉寶寶米餅氮氣填充一事，發現多桶禁用於食品的氮氣，為預防可能的食安危...

嘉義著名宮廟董事被擄付贖300萬 綁架集團高雄槍戰落網

在嘉義市涉擄人勒贖案的李姓男子，今天在高雄遇警方圍捕，遭警方開槍擊中，無生命跡象。據嘉義市警局長黃建榮表示，李在1月24...

高雄警匪開槍起因擄人勒贖 嘉義男疑付300萬當天獲釋

高雄鼓山區明誠四路今天上午驚傳警匪槍戰，據指，全案起因農曆年前1名嘉義男子遭多人涉擄走勒贖，疑付出贖金300萬當天獲釋；...

嘉義擄人案 被害宮廟董事：遭隨機綁架與歹徒無恩怨

高雄鼓山區明誠四路上午驚傳警匪槍戰，全案起因農曆年前1名嘉義縣海區某知名宮廟董事，在嘉義市遭多人涉擄走勒贖，疑付出贖金3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。