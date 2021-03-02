嘉義著名宮廟董事被擄付贖300萬 綁架集團高雄槍戰落網

在嘉義市涉擄人勒贖案的李姓男子，今天在高雄遇警方圍捕，遭警方開槍擊中，無生命跡象。據嘉義市警局長黃建榮表示，李在1月24日與另5名男子，涉嫌押走經營網路業者的柯姓富商，勒贖300萬元才釋放柯逃逸，除了李中彈送醫，警方專案小組已逮捕2人，另有3人在逃，全案仍由警方查辦中。

據警方表示，李姓男子（57歲）與另5名共犯，1月24日凌晨3點30分，跟蹤嘉義縣竹的柯姓富商到嘉義市中興路，趁柯按摩後涉嫌強押柯上車，到嘉義朴子監理站，要求柯打電話準備300萬元贖金。

柯聯絡朋友，約2小時後，朋友將2袋現金放至監理站綁匪所指定的地方，李姓男子派員監看，待柯的朋友放錢離去，李等人拿錢後，當天凌晨5點30分釋放柯姓富商。

1月25日嘉義市警方據報，與刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心等單位組成專案小組，已逮捕2名嫌犯，李姓男子是主嫌，涉案後逃下高雄。警方掌握李的行蹤，今天持法院核發6張拘票、15張搜索票，動員57名警力，兵分六路，追捕李姓男子等嫌犯 。

今天上午，警方發現李姓男子的行蹤，追捕到高雄市鼓山區明誠四路前總統陳水扁住處大樓對面，發現李在車內持槍對著三面圍捕的專案人員，員警立即開槍，共對李姓男子的白色BMW休旅車開19槍，李姓男子腹部等處中彈，警方將他轉送高醫急救後宣告不治。警方並在車內找到1把克拉克手槍及子彈13發。