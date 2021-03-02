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高雄警匪開槍起因擄人勒贖 嘉義男疑付300萬當天獲釋
高雄鼓山區明誠四路今天上午驚傳警匪槍戰，據指，全案起因農曆年前1名嘉義男子遭多人涉擄走勒贖，疑付出贖金300萬當天獲釋；警方獲報後，鎖定涉案人皆來自高雄，今天大批警力收網，不料卻與李姓嫌犯爆開槍衝突。
據了解，遭擄的男子本身疑經營博弈網站，今年1月底在嘉義市遭近10人強擄，當場身上被搜刮值錢物品，且對方要求付錢，男子協調找人交錢，當天還在嘉義就獲釋。
不過贖金金額外傳3000萬元，據透露，遭擄男子供稱付贖300萬，此部分還待檢警比對雙方供詞。今天嘉市警方、南打及高雄警方在高雄分頭收網逮人，不料逮李姓男子卻先遭開槍反抗，雙方爆衝突，警方正分頭逮人。
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