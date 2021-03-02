高雄警匪開槍起因擄人勒贖 嘉義男疑付300萬當天獲釋

高雄鼓山區明誠四路今天上午驚傳警匪槍戰，據指，全案起因農曆年前1名嘉義男子遭多人涉擄走勒贖，疑付出贖金300萬當天獲釋；警方獲報後，鎖定涉案人皆來自高雄，今天大批警力收網，不料卻與李姓嫌犯爆開槍衝突。

據了解，遭擄的男子本身疑經營博弈網站，今年1月底在嘉義市遭近10人強擄，當場身上被搜刮值錢物品，且對方要求付錢，男子協調找人交錢，當天還在嘉義就獲釋。