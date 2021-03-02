高雄警匪槍戰 綁匪車停前總統阿扁家樓下 遇警拒捕遭擊斃

刑事局偵八隊與嘉義、高雄警方查捕涉強盜案的李姓男子，今天上午在高雄市鼓山區前總統陳水扁的住處附近，開槍擊中李，李中彈傷重，無生命跡象，由聯合醫院轉送高醫急救中。據警方表示，李在高雄仁武澄清湖遭警方圍捕即曾衝撞警方偵防車，他逃到鼓山內惟，倒車撞警方，員警才開槍，確實原因仍待調查。

據了解，李姓男子2月在嘉義市涉強盜案，刑事局偵八隊與嘉義、高雄警方，查出李的去向，今天上午警方在高雄澄清湖鳥松區明湖路，發現李的座車，李為逃避警方查捕，疑衝撞警方的偵防車，後來開車逃回高雄鼓山區內惟住處附近，一直在內惟周遭繞圈。

直到上午9點30分左右，他開車到鼓山區明誠四路，將白色BMW休旅車停在車子前總統陳水扁的人文首璽大樓旁，高雄市警岡山分局埋伏員警。

據警方表示，員警上前要攔查李姓男子，但李不願下車，竟倒車衝撞員警，員警朝李的白色BMW休旅車左前輪連開多槍，並擊中前擋風玻璃左側，李姓男子中彈，經救護車送往聯合醫院，但因傷重，再轉送高醫，李無生命跡象。