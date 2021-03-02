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到墾丁住宿不滿隔壁太吵亮槍還嗆聲 遭判5年半徒刑
台中一名40多歲吳姓男子去年凌晨到墾丁投宿，卻因為隔壁住戶太吵，便持槍至隔壁恐嚇遊客，待吳男離去後，遊客立刻報警。警方趕抵現場時，吳男因逃逸時，摔傷右腳，便遭逮捕。屏東地方法院將吳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判有期徒刑5年月6個月，併科罰金5萬元，沒收所有扣案物品。
判決指出，吳男去年7月26日，凌晨前往屏東墾丁某民宿入住，當晚，因不滿隔壁5名遊客太吵，且屢勸不聽，吳便亮槍，到隔壁嗆聲「你們再吵試試看」，令遭恐嚇的5人心生畏懼。
5人眼見吳男離去，隨即向報警，並稱，遭人持槍恐嚇。警方獲報要前往吳男入住的房間時，吳便從後方窗戶有人逃跑，卻跌落邊坡導致右腳骨折，受傷躺在河床上，警方見狀上前逮人。
警方在吳男身上及民宿內共搜出2把非制式手槍、24發子彈、3個彈匣、10枝改造槍管，4枚彈殼等違禁物，並依法移送，後有屏東地檢署起訴。
警詢、偵查以及法院審理期間，吳男始終坦承犯行，屏東地方法院將吳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判處有期徒刑5年6個月，併科罰金5萬元，沒收所有扣案物品，另有恐嚇危害安全罪處有期徒刑3個月。
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