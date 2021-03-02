高雄鬧區街頭警匪爆槍戰 對開十多槍 嫌犯中彈送醫命危

警方今天在高雄市鼓山區查捕強盜案嫌犯，開槍擊中1男子，正查明全案。記者林保光／翻攝

刑事局偵八隊今天與嘉義警方追查擄人勒贖案，今天上午在高雄市鼓山區開槍查捕涉案的李姓男子，開槍擊中1名嫌犯，送聯合醫院急救，目前中槍男子無生命跡象，正查明全案當中。

槍戰發生點位於高雄鼓山明誠四路254號前，鄰近都是高檔住宅，突如其來槍響嚇壞不少人。

據目擊者透露，警方攔截犯嫌車輛後，因對方遲不下車，且疑似握有槍枝準備火拼，警方見狀隨即拔槍回擊，對開10多槍，地上滿是血跡。

刑事局偵八隊與嘉義警方及高雄市岡山警分局，今天上午9點30分，在高雄市鼓山區明誠四路追捕李姓男子，警方對李的座車開槍，擊中左前輪及左前擋風玻璃，李中彈倒在駕駛座，經警方送往聯合醫院，但因傷重，轉送高醫急救，無生命跡象。

警方今天在高雄市鼓山區查捕強盜案嫌犯，開槍擊中1男子，正查明全案。記者林保光／翻攝 警方今天在高雄市鼓山區查捕強盜案嫌犯，開槍擊中1男子，正查明全案。記者林保光／翻攝

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