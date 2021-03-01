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抓狂!出獄男恐嚇討錢不成開槍 地院判10年徒刑

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市徐姓男子前年服刑出獄後，無錢維生竟向楊姓男子寄信恐嚇「2天內20萬元匯到戶頭... 」，恫稱給他錢依然做你的生意，否則「林北就抓狂」，未料楊不理會，徐去年7月持改造手槍前往楊在八德經營的魚池，恐嚇楊男交錢，遭楊友人余男反制，徐過程開槍卻卡彈，被徐、余2人制伏，檢方將徐依殺人未遂罪嫌起訴，桃園地院日前審結，將徐依殺人未遂、非法持有槍枝罪嫌合併應執行10

年有期徒刑、併科罰金5萬元。

檢警調查，52歲徐姓男子前年10月服刑出獄後，沒錢維生，向楊男寄恐嚇信恫嚇「2天內匯20萬到戶頭.. 」，見楊不理，他去年7月9日深夜，持改造手槍到楊經營的某魚池，趁打烊後沒人，將楊押到辦公室拿錢，見余男在辦公室，用槍指向余，遭余突然出手撥槍，遭徐持槍托打傷，雙方扭打中，徐開槍卻卡彈，反遭楊、余2人制伏，警方趕到逮捕徐和查扣該手槍、子彈。

檢方複訊時，徐男辯稱與楊金錢糾紛帶槍談判，楊男指稱，徐男寄發恐嚇信要錢，恫嚇「2天後要收到錢，給我錢，依然做你的生意，遇到我，林北就捉狂」，檢方訊後將徐依殺人未遂、違反槍砲彈藥、恐嚇取財罪嫌提起公訴。

桃園地院審酌，書信、言語與持槍恐嚇部分，徐男坦承犯行，殺人未遂部分，徐坦承持搶扣板機射擊，卻辯稱槍管未裝填子彈，警方證述槍膛確有子彈彈出，地上有遺落子彈痕跡，有殺人意圖，合議庭判決徐男殺人未遂、非法持有殺傷力槍枝、恐嚇取財罪合併應執行有期徒刑10年、併科罰金5萬元，本案還可上訴。

桃園市徐姓男子向楊男恐嚇要錢不成，持槍找楊男拿錢，扭打過程開槍卡彈，最後遭制伏法辦，桃園地院判處徐合併應執行10年有期徒刑。記者曾增勳／翻攝
桃園市徐姓男子向楊男恐嚇要錢不成，持槍找楊男拿錢，扭打過程開槍卡彈，最後遭制伏法辦，桃園地院判處徐合併應執行10年有期徒刑。記者曾增勳／翻攝

恐嚇 殺人 槍枝

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